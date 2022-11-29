□ 严 瑜

近日，经合组织（OECD）发布最新一期《经济展望报告》预计，到2023年，亚洲主要新兴市场将占全球GDP增长的近3/4。该组织临时首席经济学家阿尔瓦罗表示，明后两年，亚洲将成为全球经济增长的主要引擎。

新加坡《商业时报》近期刊发美国摩根士丹利公司两名亚洲经济学家的文章，也提出相似观点——预计2023年，凭借强劲内需，亚洲经济增速将超过世界其他地区。

国际机构看好亚洲经济增长前景，基于多重因素。

一方面，从今年已有数据来看，对比世界其他地区，亚洲通胀上行幅度相对较小，经济增长下行幅度相对温和。今年8月，当美国与欧洲仍陷于通胀“高烧不退”之际，分析人士普遍认为，亚洲通胀已经见顶，开始逐渐回落。区别于美欧高通胀主要来自强劲的需求和紧张的供给，亚洲的资源和农产品供给缺口小于美欧，对能源资源的依赖也低于美欧。同时，与美国在新冠肺炎疫情初期大肆“注水”不同，亚洲国家的货币政策宽松程度相对克制。这都使得亚洲整体通胀压力小于美欧，通胀形势将以更快速度回落。

另一方面，区域经贸合作不断深化，为亚洲经济增长注入强劲动力。今年1月，《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）生效实施，标志着全球人口最多、经贸规模最大的自由贸易区正式落地。在RCEP框架内，区域成员国积极利用关税减让、原产地累积规则、贸易便利化等开放红利，共同打造区域经贸一体化新范式，构建了更加开放广阔的区域市场、更加紧密稳定的产业链供应链伙伴关系和更加透明便利的投资环境，为亚洲经济合作带去新动能。

作为全球第二大经济体，同时也是亚洲最大经济体，中国的稳定发展更为亚洲经济增长增添信心与希望。当前，受疫情和通胀等因素影响，世界经济增长正在放缓。在此背景下，中国持续推进高水平对外开放，通过升级中国—东盟自由贸易区、促成“中日韩+”合作模式、签署RCEP等措施加强同亚洲各国合作与经济往来，不断以自身新发展为世界提供新机遇。

在日前举行的亚太经合组织第二十九次领导人非正式会议上，中国呼吁，我们要坚持开放的区域主义，加强宏观经济政策协调，构建更加紧密的区域产业链供应链，推进贸易和投资自由化便利化，稳步推进区域经济一体化进程，早日建成高水平的亚太自由贸易区。同时，中国重申，扩大高水平开放的决心不会变，中国开放的大门只会越开越大。这让亚洲乃至世界充满期待：未来，更加开放的中国必将进一步增加与亚洲国家之间的贸易和投资，深化与亚洲国家之间的产业分工，带动亚洲国家技术水平整体提升，在助力亚洲经济增长的同时，也推动世界经济整体复苏。

亚洲好世界才能更好。过去几十年，亚洲地区总体保持稳定，经济持续快速增长，成就了“亚洲奇迹”。如今，亚洲成为全球范围内最具发展潜力的区域。未来，中国将同其他亚洲国家一道，继续把亚洲发展好、建设好，展现亚洲的韧性、智慧、力量，打造世界的和平稳定锚、增长动力源、合作新高地。

(责编：艾雯、刘叶婷)