中国梦是造福中国人民的和平发展梦，它将给世界带来共同发展的历史机遇。世界不应担心中国发展会带来威胁，因为中国一直主张在和平的基础上发展本国经济。中国梦同世界各国人民的梦想息息相关，将给世界的发展带来新机遇。

——波兰前总理约瑟夫·奥莱克西

中国梦的特点就是脚踏实地为人民的福祉而努力奋斗，这样的愿景让我相信中国会有更加辉煌的未来。中国在不同场合表示愿同全世界各地区、各个国家开展友好合作，实现全人类的共同发展、共同前进，这有力回应了西方世界对中国的一些不实论调。

——原德国统一社会党总书记、民主德国国务委员会主席埃贡·克伦茨

中国梦寄托了中国实现民族复兴的强烈愿望。中国特色社会主义道路是一条成功的道路，也是一条适合中国的道路。中国在国际舞台上发挥的作用越来越明显，尤其是在经济和政治领域的影响力越来越重要。对于许多国家和企业来说，中国发展都意味着机遇。

——西班牙前驻华大使欧亨尼奥·布雷戈拉特

世界上有两种梦想，其中一种事关战略、计划和路线方针，建立在事实基础上，具有很强的操作性，能够通过不懈努力最终实现。而另一种梦想则是想入非非的白日梦。中国梦无疑是前一种梦想。中国以亲身实践向世界证明，只要有科学合理的梦想和贯彻执行的勇气与毅力，就能成就事业，实现梦想。

——巴基斯坦前驻华大使、伊斯兰堡战略研究所前所长卡兹

2012年以来的10年，中国在经济和社会发展方面取得了巨大进步。尽管目前有疫情带来的影响，但中国经济始终保持着稳定的增长势头。我预测并坚信中国及中国人民能够拥有美好的未来——实现中国梦，继续走在繁荣之路上。

——澳大利亚联邦人文学院院士、汉学家马克林

中国在全球化进程中担当了前所未有的重要角色。中国梦提出后，中国与世界各国有了更广阔的交流、合作空间。“一带一路”建设对于实现中国梦有着重要意义，各国都有机会借此与中国进行各种形式的对话，求同存异，最终达成合作。

——英国政治学者克里·布朗

（本报记者 叶 子整理）

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