新华社联合国11月28日电 中国常驻联合国代表张军28日在安理会中东巴勒斯坦问题公开会上发言，呼吁国际社会鼓励巴以实现共同安全。

张军说，以色列和巴勒斯坦是搬不走的邻居，安全相互依存、不可分割。将一方安全建立在另一方不安全的基础上，就无法打破暴力循环、走出安全困境。国际社会要同等重视巴以的安全关切，鼓励双方通过对话合作找到最大公约数，实现共同安全。同时，占领方也应当切实履行保护被占领土上民众安全的国际法义务。

张军说，改善巴勒斯坦经济人道状况刻不容缓。中方呼吁以色列放松对加沙地带人员和人道、重建物资进出的限制，尽快解除对加沙的封锁围困，并切实为约旦河西岸巴勒斯坦社区的发展创造条件。国际社会要多渠道向巴勒斯坦提供援助，助力巴方缓解财政危机，保障公共服务，发展经济，改善民生。

张军说，持续扩张的定居点活动蚕食巴勒斯坦的土地，侵吞巴勒斯坦的资源，侵犯巴勒斯坦自决权，让一个领土连贯、独立、主权的巴勒斯坦国更加遥不可及。中方敦促以色列按照安理会第2334号决议要求，停止一切定居点活动，回到“两国方案”的正确轨道上来。

张军说，国际社会应当始终把巴勒斯坦问题置于国际议程优先位置，继续坚持“两国方案”不动摇，为推动巴以双方重启平等对话提供更多助力。安理会必须以时不我待的紧迫感，在推进“两国方案”方面采取实质性步骤，支持巴勒斯坦人民恢复并行使不可剥夺权利。在关系到巴勒斯坦人民前途命运的问题上，任何人都没有否决权。中国支持建立以1967年边界为基础、以东耶路撒冷为首都、拥有完全主权、独立的巴勒斯坦国，支持巴勒斯坦和以色列和平共处，阿拉伯和犹太两大民族共同发展。中方愿同国际社会一道，践行真正的多边主义，推动巴勒斯坦问题全面公正持久解决，早日实现中东地区安全稳定、发展、繁荣。

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