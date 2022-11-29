本报记者 谢佳宁

沿着巴拿马加通湖，游客们可以参观居住在该国的七个原住民群体之一的埃姆贝拉社区，了解原住民祖先的文化和生活方式，包括其艺术和各种宗教仪式等；在巴拿马西北部的博卡斯德尔托罗群岛，巴政府与当地的非洲—安的列斯沿海社区合作，吸引了不少游客来品尝特色美食，通过促进旅游来改善原住民社区的生活环境……

近日，巴拿马运河2022年至2023年“邮轮季”正式启动。巴拿马运河管理局预计，未来几个月将有超过200艘邮轮经巴拿马运河过境，从而吸引更多游客游览巴拿马，了解该国的多元文化。巴拿马学者阿尔巴诺·阿吉拉尔表示：“预计今年大型船只过境数量将创历史新高，这有助于推动巴拿马旅游业复苏。”

新冠肺炎疫情发生之前，旅游业一直是巴拿马经济的重要支柱。以2019年为例，旅游业对巴拿马国内生产总值贡献率约为16%。受疫情影响，巴拿马运河经济活动减少，旅游业一度低迷。经济合作与发展组织的报告称，由于国际贸易和旅游业受到疫情冲击，2020年巴拿马国内生产总值一度下降近18%。

为促进旅游业可持续发展，巴拿马政府推出多项创新计划。其中，2020年至2025年可持续旅游总体规划引人关注。该计划预算约为3亿美元，主要用于保护和开发巴拿马特色文化和自然景观。“我们对旅游业的规划以可持续性为基础，专注于提升社区活力，通过科学规划促进生态系统保护，为传承传统文化做出贡献。”巴拿马国家旅游局局长伊万·艾斯基尔德森说：“巴拿马将通过改善基础设施和提供沉浸式体验，将旅行者与社区、文化和自然环境融为一体。”

根据规划，政府将与社区保持密切合作，提升对多元文化的保护力度。规划致力于通过开发原住民社区旅游线路，将旅游活动变成消除贫困的有效手段。该规划还与巴拿马政府的旗舰项目“蜂巢”相互关联促进，“蜂巢”项目通过为旅行者提供丰富的生态及文化体验，来改善国内社会经济最脆弱的300个城镇的发展状况，这些城镇的主要居民多为原住民和非洲裔。巴拿马有关部门预计，可持续旅游总体规划每年可为巴拿马吸引约230万游客。

巴拿马促进旅游业可持续发展的举措得到一些国际组织的认可，可持续旅游总体规划还被联合国教科文组织确定为创新和可持续发展的典范。“巴拿马可以为旅行者提供丰富多彩的活动和独一无二的沉浸式体验，同时，旅游业的发展也将为巴拿马带来改变。”巴拿马旅游推广基金首席执行官费尔南多·丰德维拉说。

《 人民日报 》（ 2022年11月29日 15 版）

(责编：赵欣悦、牛镛)