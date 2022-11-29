本报记者 刘玲玲

今年10月，法国能源消费呈现较为明显的收缩：法国电网和天然气运营商数据显示，电力消费10月份同比减少了5.9%，天然气消费同比减少了45%。法国媒体分析认为，当前能源消费减少，既与同期天气偏暖、能源价格上涨相关，也与法国政府正在推行的系列节能举措有关。

法国政府日前推出了涉及公共部门、交通出行、日常生活等多方面的全国节能计划。总理博尔内指出，这一计划的目的是“减少不必要的能源浪费”，最终实现未来两年内全国能源消费减少10%的目标。她表示，如果法国不采取节能行动，冬季将面临能源停供的危险。同时，法国政府将“每周公布电力和天然气消耗量”，通过可视化数据判断是否真正实现能耗减少。

节能计划针对公共部门的规定包括：住宅、教育机构及公共场所的供暖温度不得超过19摄氏度，餐厅、体育馆等场所在没有顾客时供暖温度应降至17摄氏度，公共游泳池和海水浴中心的水温降低1摄氏度；在体育比赛场所，白天赛事前后的照明时间将减少50%，晚上的赛事将减少30%；政府此前推出的减少照明计划继续实施，包括除机场、火车站和地铁站外，从凌晨1时至6时将禁止一切照明广告。

新计划还鼓励民众远程办公，尽可能减少通勤带来的能耗。法国交通部将从2023年起向每个拼车平台的新用户一次性发放100欧元补贴，公共服务车辆在高速公路上的最高时速将由130公里降至110公里。计划还呼吁民众减少热水淋浴时间，夜间彻底关闭处于待机状态的电子设备，将部分高耗能设备的使用时间安排到非用电高峰期等。

法国《独立报》分析指出，今年冬天法国面临着能源短缺及能源价格上涨的挑战。电力方面，法国56座核反应堆中近一半由于需要维护而暂停服务，给包括法国在内的整个欧洲电网带来压力。天然气方面，尽管法国能源委员会10月5日宣布法国已最大限度填充其天然气存储容量（超过99%），但根据过去冬季的情况以及可能出现的寒潮天气，今年冬季天然气供应可能面临紧缺。

能源短缺给很多法国人带来“过冬焦虑”。法兰西新闻台报道称，配合政府推出的节能计划，民众也纷纷想方设法采取相应措施为冬天做准备。不少人已着手加购保暖衣物和毛织品，10月初这类商品销售额已经飙升。

法国电视台不久前开始播出全新的“电力预报图”，公布法国电力消耗状况信息，提醒及时采取调整措施。如果图像为绿色，意味全国用电量合理；如果是橙色，则表示供电紧张，建议采取相应措施；如果是红色，则发出减少消耗的警告，否则将停电。

法国《回声报》指出，节能计划是对全社会的一次“集体动员”，能在多大程度上带来消费者行为的改变，还需要进一步观察。

（本报巴黎电）

《 人民日报 》（ 2022年11月29日 15 版）

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