奥卢塞贡·奥巴桑乔

中共十八大以来，中国党和国家事业取得历史性成就、发生历史性变革。中国之所以能够取得伟大发展成就，关键在于中国共产党坚持以人民为中心的发展思想。

在中国取得的诸多成就中，有三项给我留下了尤为深刻的印象。一是如期打赢脱贫攻坚战。中国现行标准下9899万农村贫困人口全部脱贫，人民生活水平大幅提高。中国的脱贫经验对其他国家具有重要借鉴意义。二是有效应对新冠肺炎疫情。中国共产党和中国政府不仅保护本国人民的生命安全和身体健康，还携手各国共同抗击疫情，向其他国家特别是广大发展中国家提供抗疫援助。三是共建“一带一路”结出累累硕果。共建“一带一路”增进了非洲国家民众福祉，促进了非中友谊。在共建“一带一路”框架下，尼日利亚有了第一条现代化铁路，极大方便了民众出行；尼日利亚莱基自贸区、奥贡广东自贸区快速发展，给当地民众带来实实在在的好处；中国农业专家带来新技术，促进了尼日利亚农业发展。

世界上没有放之四海而皆准的民主模式。一个国家选择什么样的国家制度和治理体系，是由这个国家的历史文化、社会性质、经济发展水平决定的。中国共产党始终坚持人民当家作主，发展全过程人民民主，密切联系群众，紧紧依靠人民推动国家发展。改革开放以来，中国7亿多农村贫困人口摆脱贫困。中国努力为人民提供更可靠、更充分的保障，建成了世界上规模最大的社会保障体系。这些都是中国全过程人民民主行之有效的体现。

近年来，一些西方国家贫富分化愈演愈烈，带来一系列严重的社会问题。中国强调，在全面建设社会主义现代化国家新征程中，必须把促进全体人民共同富裕摆在更加重要的位置。中国扎实推进共同富裕，努力解决地区差距、城乡差距、收入差距等问题，得到国际社会的广泛认可。中国的发展模式有很多值得借鉴的地方。非洲国家可以学习中国的发展经验，努力探索符合本国国情的发展道路。

中共二十大报告提出，中国始终坚持维护世界和平、促进共同发展的外交政策宗旨，致力于推动构建人类命运共同体。中国秉持共商共建共享的全球治理观，坚定维护并践行真正的多边主义。中国深化拓展平等、开放、合作的全球伙伴关系，致力于扩大同各国利益的汇合点。中国不仅着力推动本国经济高质量发展，还携手各国特别是广大发展中国家实现共同发展。中国为促进世界和平与发展作出了重要贡献。

（作者为尼日利亚前总统）

《 人民日报 》（ 2022年11月29日 03 版）

(责编：赵欣悦、牛镛)