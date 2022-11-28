“外交部发言人办公室”消息，在11月28 日外交部例行记者会上,《环球时报》记者提问:日前，德国外长贝尔伯克在《南德意志报》“欧洲经济之夜”活动上发表演讲，称中国和沙特等“富有的七十七国集团成员国”对其他国家施压以攫取绝对利益；在谈及所谓“对等”问题时，他还称外资企业无法在中国投资包括机场、港口、电网等在内的关键基础设施。近段时间，一些德国政客反复警告德企要降低对华依赖。请问中方对此有何评论?

赵立坚：德方官员有关言论不符合事实。他提到了几个问题。首先，中国并非七十七国集团成员。作为最大的发展中国家，中国始终站在发展中国家一边，始终坚定维护发展中国家共同利益，为发展中国家发展提供力所能及的帮助，实现互利共赢，而不是像有些国家那样通过向发展中国家施压攫取私利。

第二，中国在机场、港口、电信等领域是开放的。我可以给大家举几个例子。全球最大的航运集团之一丹麦马士基在中国大连、天津、青岛、上海、深圳等地都投资了码头，2012年还曾获得宁波港43亿元项目 25%的股份。根据中国信息通信研究院发布的《外商投资电信企业发展态势》报告，截至2020年6月,在华获得批准的外商投资电信企业共266家。去年，中国已经将民航外资准入政策调整为负面清单模式。我们一贯主张，发表评议应该尊重基本事实，秉持客观公正立场，而非根据错误信息或者主观臆测横加指责。

最后，所谓“对华依赖”，这就是个伪命题。因为合作从来都是互利的，依存从来都是相互的。中国改革开放40多年来,不断扩大开放领域,致力于为外国投资者提供市场化、法治化、国际化的营商环境。我们愿与世界各国进一步深化合作，共享机遇。

来源：“外交部发言人办公室”微信公众号

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