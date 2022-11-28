新华社马德里11月28日电 题：“随美起舞是否值得”——欧洲对乌克兰危机的反思

新华社记者冯俊伟

乌克兰危机升级后，不少欧洲国家追随美国外交政策，对俄罗斯施加制裁，其反噬效应日益明显。凛冬已至，面对飙升的生活成本和看不到头的能源危机，一些冷静下来的欧洲人开始反思，是否还应继续随美起舞？牺牲和平与繁荣后，欧洲到底得到了什么？

西班牙前外交大臣何塞普·皮克近日在西班牙《外交杂志》周刊上发表文章指出，在俄乌冲突中，美国起到决定性作用，“我们欧洲人应该扪心自问：是否应该让美国人来决定冲突进程？是否应该让我们的和平与繁荣听命于美国的利益或骄横恣肆？欧洲承担后果是否有意义？”

皮克在文章中说，美国开国元勋乔治·华盛顿曾建议他的同胞们避免卷入欧洲事务。然而，美国却一次又一次插手欧洲事务。最新的例子就是，俄乌冲突明明是一个欧洲问题，但美国这个超级大国似乎成了主角之一。

面对困境，不少欧洲政要、学者和普通民众开始反思。意大利前经济发展部副部长杰拉奇表示，北约在美国主导下不断东扩是造成俄乌冲突的根源之一，而冲突的代价却主要由欧洲承担。乌克兰危机升级后，受能源供应紧张影响，欧洲多地天然气价格屡创新高，加剧通胀压力，加重民生负担。欧盟统计局最新统计数据显示，欧元区能源和食品价格持续飙升，10月通胀率按年率计算达10.7%，再创历史新高。欧盟委员会近日发布的2022年秋季经济预测报告称，欧盟、欧元区和大多数成员国经济预计在今年第四季度陷入衰退，明年第一季度经济活动将继续萎缩。

相比政要和学者，很多欧洲民众更加旗帜鲜明地反对美国拱火。英国《金融时报》网站近日刊登了题为《反战抗议活动席卷欧洲》的报道，报道说在德国等多个欧洲国家，不少民众举行反战集会表达不满。一名德国抗议者抱怨，他收到的账单越来越多，但很快找到工作的希望越来越渺茫，“是美国要干涉俄罗斯，但德国普通百姓却要为此埋单”。

抗议者所言非虚，这场战争获益最多的无疑是美国军工复合体、石化能源企业等利益集团。据美国雅虎新闻网站报道，2月乌克兰危机升级以来，欧盟国家已承诺购买价值约2300亿美元的武器装备，鉴于美国军火商是欧洲的主要供应商，他们会拿到这些订单中的最大份额。欧洲人付出的真金白银就这样流进了大洋彼岸军火贩子的口袋里。当欧洲深陷能源危机时，美国则“趁火打劫”，抢占欧洲能源市场并高价兜售。金融信息服务提供商路孚特公司数据显示，美国9月出港货船装载的液化天然气近70%运往欧洲。据欧洲多家媒体报道，美国公司每艘驶往欧洲的液化天然气运输船可赚取超过1亿美元利润。

皮克指出，在当前紧张局势下，欧洲各国政府应该首先考虑谁最需要帮助，一味听从别国“指挥”，导致引火烧身，并不值得。

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