参考消息网11月26日报道英国《经济学人》周刊网站11月24日发表题为《欧洲面临旷日持久的能源危机和地缘政治危机》的文章。全文摘编如下：

如果你问问世界各地的来自欧洲的朋友们，他们对欧洲这块古老大陆的前景有何看法，其回答通常会带有复杂情绪。一方面，在支持乌克兰的行动中，欧洲展现出团结和坚持原则的精神，愿意承担巨大代价。另一方面，严酷的经济困境将考验欧洲在2023年及之后的复原力。人们越来越担心，全球能源体系的重塑、美国经济民粹主义和地缘政治裂痕将威胁欧盟以及包括英国在内的非欧盟成员国的长期竞争力。不仅欧洲的繁荣受到威胁，跨大西洋联盟的运行状况也受到威胁。

不要被过去几周来自欧洲的好消息所欺骗。能源价格较夏季有所下降，一连串的好天气意味着天然气储备接近饱和。但能源危机仍然构成威胁。天然气价格是其长期平均价格的6倍。欧洲的天然气储备需要在2023年再次补充，然而届时将没有任何通过天然气管道输送的俄罗斯天然气了。

我们的模型显示，在正常情况下，冬季的实际能源价格上涨10%，死亡人数会增加0.6%。因此，今年能源危机在欧洲各地造成的老年人额外死亡人数可能超过10万。

在能源危机肆虐之际，乌克兰战争暴露了欧洲商业模式的一个弱点。欧洲太多的工业企业都依赖俄罗斯丰富的能源输入。大量企业也变得更加依赖中国充当终端市场。

这一担忧因为美国的经济民族主义而放大。美国的经济民族主义有可能在大西洋两岸刮起补贴和贸易保护主义的旋风。拜登总统的《通胀削减法案》涉及近4000亿美元的资金，这些资金将用于能源、制造业和运输业，法案还包括“美国制造”条款。

多家企业已经对这一补贴作出反应。许多老板警告说，昂贵的能源价格和诱人的美国补贴将使欧洲面临大规模去工业化的风险。

补贴争端也加剧了美欧紧张关系。影响跨大西洋关系的一种情绪是失望。美国对欧洲经济萎靡感到恼火；欧洲则对美国的经济民粹主义感到愤怒。但欧洲决不能因此而陷入分裂。

(责编：艾雯、刘叶婷)