参考消息网11月27日报道阿联酋《国民报》网站11月9日发表题为《对中东而言，美国近五任总统有一个共同点：狂妄自大》的文章，作者是美国阿拉伯裔美国人协会会长、该报专栏作家詹姆斯·佐格比。全文摘编如下：

未来的历史学家在写到过去四分之一个世纪的美国中东外交政策时，一定会包含题为《美国的狂妄自大》的长章节。

狂妄自大是一个致命的缺点。在我们的历史上，我们有太多人有某种以自我为中心的信念，认为自己是正义的；不能平等地看待他人，甚至不关心他人如何看待我们；与现实脱节导致了我们对自己能力的误判。

20世纪最后十年是一个令人兴奋的时期。随着苏联解体和冷战结束，美国人认为他们的国家是世界上唯一的超级大国。在此基础上，他们组建了一个旨在解放科威特的国际联盟，召开了旨在解决巴以冲突的马德里和会，还在白宫签署了奥斯陆协议。当时人们感觉，在美国的领导下，一切皆有可能。这助长了美国的狂妄自大。

奥斯陆协议签署两年后，和平显然没有实现。定居点在增加，巴勒斯坦人的失业率和沮丧感与日俱增。在时任美国总统比尔·克林顿的鼓励下，我给他发了一份备忘录，概述了以色列行为的破坏性后果。他的“和平团队”回复说：“交给我们吧，我们知道自己在做什么。”当然，他们并不知道，由于他们的忽视和狂妄自大，“和平进程”在他们手上夭折。

这是9月15日在美国华盛顿白宫拍摄的以色列与阿联酋和巴林关系正常化协议签署仪式

然后是乔治·W·布什政府对“9·11”恐怖袭击作出的反应。尽管全世界都随时准备支持美国共同应对恐怖主义祸害，但正是狂妄自大导致美国发动远征，不仅入侵并占领了阿富汗和伊拉克，还将它们重塑为“帮助在整个中东地区传播民主”的民主国家。

布什政府拥护的新保守主义愿景狂妄自大，它蒙蔽了他们的双眼，导致他们屡屡失败。面对伊拉克的叛乱，布什政府说，它不过是“一小撮心怀不满的前政权支持者”。当欧洲主要盟友拒绝支持美国在伊拉克的冒险主义时，布什政府嘲笑他们是“旧欧洲”。当民调显示，伊拉克人对美国的占领感到愤怒时，布什政府故意歪曲民调结果，宣称华盛顿正在赢得伊拉克的民心。因为狂妄自大，他们不会承认现实或失败。

贝拉克·奥巴马上任之初曾决心改变方向。他在开罗演讲时谈到了美国的狂妄自大，承诺要去理解。当然，问题在于他没有倾听，也没有兑现他要倾听的承诺。阿拉伯世界对美国的看法又降至布什执政时期的水平。造成这种局面的有几个因素：美国在巴以问题上的倒退；从伊拉克撤军，将伊拉克拱手让给亲伊朗联盟；悄悄但狂热地推动伊朗核协议谈判，却未能解决阿拉伯国家对伊朗插手地区事务的担忧。

在总统任期即将结束时，奥巴马接受了《大西洋》月刊杰弗里·戈德伯格的采访。在采访中，他指责阿拉伯世界不仅造成了自己的失败，也造成了他的失败。我见到他时借机批评了他。我说，很遗憾你作为总统在中东的故事“始于开罗，结束于戈德伯格”。这是一个狂妄自大的故事。

唐纳德·特朗普时代将狂妄自大推向了全新的高度。他将“只有我能解决”的思维定式带到了外交政策上。特朗普单方面违反条约和国际协议，导致美国与盟友疏远。他还提议对阿以冲突采取“要么接受，要么放弃”的解决方案，让许多仍需要与美国维持关系的阿拉伯人在他创造的美国过山车上颠簸。

乔·拜登总统继承了前任们留下的烂摊子。他为巴勒斯坦人和中东其他国家设定了低得不能再低的目标，而其中大多数目标仍未实现。他对沙特的敌意很好地迎合了他的支持者，将反沙特的偏见与明显的双重标准结合在一起。尽管美国在伊拉克留下了灾难性的遗产，盲目且不加批判地为以色列辩护，对2011年阿拉伯世界大部分地区发生的暴乱作出混乱的反应，但华盛顿仍声称自己在道德和政治上是世界的领袖，只能说这是另一个狂妄自大的迹象。

美国在阿拉伯世界的关系已经被狂妄自大所扭曲。美国人倾向于通过狭隘的利己主义（由于国内政治，还有以色列的利益）来看待一切。它使美国犯下愚蠢的错误，作出不必要的攻击，并遭遇失败。正是由于傲慢，美国人不能理解这些失败是他们自己造成的，反而将其归咎于那些他们所轻视的人。

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