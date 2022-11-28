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哥伦比亚—中国友好协会成立45周年庆典举行

2022年11月28日15:12 | 来源：人民网-国际频道
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人民网圣保罗11月27日电 （记者吴杰） 哥伦比亚—中国友好协会成立45周年庆典活动于当地时间11月25日在波哥大举行。中国驻哥大使蓝虎出席并致辞，哥前总统桑佩尔发表视频致辞，中国人民对外友好协会林松添会长发来贺信，哥驻华大使卡布雷拉、哥中友协主席普亚纳、哥外交部文化司长阿曼多及来自政治、经贸、文教、智库、媒体等各界友好人士近200人出席活动。

蓝虎表示，哥中友协的成立是中哥关系这本书的扉页，将永远被历史镌刻。45年来，友协始终站在中哥友好的第一线，为增进两国民心相通、促进务实合作、推动文明交流互鉴，作出了巨大贡献。相信在两国人民的共同努力下，中哥关系将不断攀上新的高度，各领域发展将持续稳中有进，中国梦和哥伦比亚梦将紧紧团结在一起，为世界和平与发展发挥更大作用。

哥前总统桑佩尔表示，哥中友协的建立，不仅是两国关系的开端，更是拉丁美洲同中国友好往来的先驱。45年来，在两国政府和友协的努力和推动下，哥中持续和谐共存，在经贸、文化等方面为两国人民搭建起了沟通、友谊和进步的桥梁，为双边关系长远发展贡献了宝贵财富。

哥中友协主席普亚纳表示，哥中友协跨越民族、国界和意识形态，45年来始终致力于推动两国在多领域友好协同发展。中国方案、中国智慧为哥伦比亚等发展中国家寻求变革路径、实现可持续发展提供了有效方法和宝贵经验。哥中友协愿持续为哥中友谊健康、稳定、繁荣发展贡献力量。

(责编：高歌、杨牧)

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