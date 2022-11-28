大会设立的拔罐等中医药书籍很受与会者青睐。人民网记者 吴杰摄

人民网圣保罗11月27日电 （记者吴杰、陈一鸣）第十九届世界中医药大会于11月26至27日在巴西圣保罗召开，这是全球中医药领域规模大、参与广、层次高的学术盛会，也是大会创办近二十年来首次在南美洲举办。

本次大会以“推动中医药高质量全球发展，为增进各国人民健康福祉做贡献”为主题，由世界中医药学会联合会主办，中国巴西中医药国际合作基地等承办。

巴西中医师使用“望闻问切”等诊疗手法。人民网记者 吴杰摄

世界中医药学会联合会主席马建中表示，巴西民众对中医药和针灸有较高的接受程度。此次会议是世界中医药大会第一次走入南美洲，希望能为中医药在南美洲的发展搭建更广阔的平台。

中国驻圣保罗总领事陈佩洁表示，中医药文化独特的生命观、健康观，蕴含中华民族深邃的哲学思想，对中华文明乃至世界文明进步产生积极影响。巴西的针灸、草药等疗法已纳入全国统一医疗系统，中医药从业者达20万人，相信本次大会将可促进中医药在本地的更好发展。

中国巴西中医药国际合作基地首席执行官方芳表示，巴西植物种类丰富，中成药来源广泛，中医在巴西已推广60余年，中医药的技术与经验不断推广，中医药治病与保健逐渐被民众所接受。但中医药教育和临床培训还有很大提升空间。

在贝洛奥里藏特市开办中医诊所的保罗，曾在北京中医药大学留学七年。在大会分享用中医药治疗新冠后遗症的心得前，他对记者说，当地民众对中医药越来越了解，患者求助中医药的情况逐渐增多，他对中医药在巴西的发展很有信心。

当地中医师进行推拿培训。人民网记者 吴杰摄

除主会场外，大会还设立了疫病、头针、神志病、护理、抗衰老等多个专题分会场。中国工程院院士张伯礼、中国科学院院士陈凯先等著名专家做主题报告，生动展现了近年来中医药的传承、发展与创新。大会学术气氛活跃，交流领域广泛，实用性强，与会人员受益匪浅，累计有70多个国家的300多万人次参与。

巴西众议院巴中议员阵线主席皮纳托、联邦大法官皮涅罗、圣保罗州工业联合会医疗设施计划负责人祖农迪亚斯等出席并致辞。中国民政部社会组织管理局副局长黄茹、中国国家药品监督管理局副局长赵军宁、中国国家中医药管理局副局长黄璐琦、中国河南中医药大学校长许二平、世界卫生组织传统医学合作部门高级技术官员李亚婵等通过视频致辞。

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