参考消息网11月27日报道 综合美联社、路透社11月25日报道，欧盟和美国正危险地走向一场跨大西洋贸易争端，尽管目前这两个西方巨头希望展示团结。欧盟各国贸易部长25日坚称，如果华盛顿遵守《通胀削减法案》中的所有条款，他们将被迫作出回应。该法律通过补贴使美国当地企业获益，而按照欧盟的说法，它将不公平地歧视希望竞争合同的欧盟企业。

报道称，尽管自俄乌冲突以来，各盟友团结一致地对俄罗斯实施了严厉制裁，但它们无法掩盖贸易问题上的分歧。爱尔兰副总理兼企业、贸易与就业部长利奥·瓦拉德卡说：“没有人希望陷入针锋相对或展开补贴竞赛。但美国的所作所为确实不符合自由贸易和公平竞争的原则。”

欧盟委员会执行副主席瓦尔季斯·东布罗夫斯基斯说：“我们要求的是公平。我们希望并期待，欧洲企业和出口产品在美国得到的待遇与美国企业和出口产品在欧洲得到的待遇相同。”

报道称，除了代表27个成员国就贸易问题谈判的欧盟委员会之外，欧盟各成员国的政府也都有这种担忧。

捷克工业和贸易部长约瑟夫·西克拉说，欧盟仍然希望分歧能够在12月5日美国和欧盟成立的特别工作组的会议上得到解决，因为欧盟有可能得到类似加拿大和墨西哥的待遇，不受补贴条件的影响。

报道指出，几十年来，贸易争端一直是跨大西洋关系中的一条红线。根据美国国会8月通过的《通胀削减法案》拟定的补贴对欧盟来说尤其令人恼火。例如，电动汽车购买者可以获得高达7500美元的税收抵免，只要该汽车使用的电池是在北美制造的，使用的是在该大陆开采或回收的矿产。

对此，欧盟部长们25日警告说，改变华盛顿为美国生产的电动汽车和其他绿色产品提供消费税抵免计划的时间已经不多了。欧盟认为，将于明年1月生效的4300亿美元的《通胀削减法案》可能使美国以牺牲欧洲为代价成为电动汽车市场的世界领导者。它希望欧盟产品得到豁免。

报道指出，欧盟可能采取的行动包括向世界贸易组织投诉、实施贸易制裁、或增加对欧洲企业的补贴。欧盟必须将这些考虑同在地缘政治舞台上开展合作的必要性、以及展现统一战线的重要性放在一起做权衡。

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