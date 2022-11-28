美国国家过敏症和传染病研究所所长安东尼·福奇。（资料图）

海外网 11月28日电 据美国《国会山报》网站27日报道，美国国家过敏症和传染病研究所所长安东尼·福奇当日接受采访时警告，美国民众在当前不应该有“新冠疫情已结束”的感觉，他对美国当前的政治分裂状态“非常担忧”，并批评政治干预抗疫措施。

福奇在哥伦比亚广播公司的《面向国民》节目中说，与一年前相比美国当前新冠疫情形势有所好转，但状况还没有好转到抗疫完全成功的程度。福奇表示，美国每天仍有300至400人死于新冠，而最新疫苗加强针的接种率不到15%。他认为，造成疫苗低接种率的原因是反科学、反疫苗运动。

福奇今年8月宣布，计划在今年年底辞去美国国家过敏症和传染病研究所所长和白宫首席医疗顾问的职务。作为离任前的忠告，他多次表示美国疫情仍未结束，接种疫苗仍然非常重要。

根据美国约翰斯·霍普金斯大学统计数据，截至北京时间11月28日上午，美国新冠肺炎累计感染病例达到超过9856万例，累计死亡病例达107.91万例，两项数据均高于全球其它国家。

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