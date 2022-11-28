海外网 吴正丹

走进尼泊尔驻华大使馆，热情的使馆工作人员迎上前来，我们推开两扇精雕细琢的木门，门上雕刻的莲花图案栩栩如生。

在一楼会客厅，门廊玻璃柜陈列的摆件琳琅满目：有身披纱丽的尼泊尔女孩人偶，有金丝银线装饰的精致四方宝匣，还有一柄寒光凛凛的弧形短刀……尼泊尔神秘的文化令人好奇，“我在中国当大使”栏目组迫不及待请尼泊尔驻华大使比什努·施雷斯塔详细讲解。

会客厅一侧墙边，一面一人多高的木框镜子格外显眼，胡桃木色的边框是工艺复杂的立体浮雕，表面光滑，纹路细腻。大使介绍，木镜框是纯手工工艺品，尼泊尔有一群工匠专研这种技艺，完成这样一件作品需要1个月乃至更久的工期。“这面镜子一定很贵重吧？”大使笑着回答：“价格不是特别昂贵，但分量真的很重。”他顺手抬了抬镜子，展示实木镜框的真材实料。“我想把尼泊尔的木雕艺术品介绍到中国市场，希望受到欢迎。”

大使请工作人员打开展柜的玻璃门，捧出一尊金闪闪、沉甸甸的油灯。“这是我们尼泊尔传统的油灯，喜庆日子都会点燃它。”栏目组目测油灯高约50厘米，虽是铜质，但光泽度极好，亮度犹如纯金质地。宝塔一般的底座高高托起顶部盛酥油用的浅坛，浅坛四周还垂下一片片镂空铜片。浅坛边缘是印度神话中的雕像，会为人们带来好运。施雷斯塔大使介绍，举行婚礼时就点燃油灯，祝福新人百年好合。

说起婚礼，施雷斯塔大使转身展示尼泊尔传统酒器的玻璃柜。在尼泊尔婚礼上，新娘会为客人倒酒。“盛酒的碗很小，碗口不过巴掌大。”大使伸出手边比画边形容，还亲自演示了起来，“斟酒时碗在地面，姑娘要俯下身子斟满一碗。”这架式有点类似中国传统工夫茶艺，清醇的酒水从细长的酒壶嘴倒进碗里。“若斟酒过程中一滴不洒，代表新娘可以撑起家庭的半边天。”大使说。

使馆还收藏了丰富多样的尼泊尔手工艺品，比如配色鲜艳的传统布料“达卡”、花纹精美的木雕“孔雀窗”……施雷斯塔大使说：“尼泊尔传统手工艺品是世界上独一无二的。”他希望通过栏目组的镜头和笔头，让更多中国朋友了解、喜爱尼泊尔民族文化。

(责编：艾雯、刘叶婷)