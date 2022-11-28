比什努·施雷斯塔

自1955年8月1日建立外交关系以来，尼泊尔和中国在和平共处五项原则基础上建立了长期友好合作关系。中国是尼泊尔的友好邻邦和可信赖的发展伙伴。尼泊尔和中国之间悠久的民间联系、文化交流和文明交往历史，可以追溯到千年前。

两国高层互访进一步提升了尼中友谊。2019年4月，尼泊尔总统班达里对中国进行国事访问；2019年10月，中国国家主席习近平对尼泊尔进行国事访问，两国元首宣布将尼中关系提升为面向发展与繁荣的世代友好的战略合作伙伴关系。2022年，尼中双边关系与合作进一步加强。尼中两国频繁的高层互访，加深了相互信任和理解，两国领导人就互利共赢等重要问题达成共识。

中国不仅是尼泊尔的好邻居和好朋友，也是尼泊尔的主要发展伙伴，为尼泊尔的经济社会发展作出了巨大贡献。中国是尼泊尔的第二大贸易伙伴，尼中两国正密切合作，促进贸易往来，实现互利共赢。目前，尼泊尔和中国正在努力共建“一带一路”倡议下的跨喜马拉雅立体互联互通网络。我们希望尼中跨境铁路以更快的速度连通两国人民和贸易。

新冠肺炎疫情暴发以来，中国政府提供疫苗、医疗设备和重要物资帮助尼泊尔抗击疫情，我们深表感谢。中国政府承诺将继续为尼泊尔抗击疫情提供支持，对此我们高度赞赏。同时，我们希望中国政府鼓励中国投资者更多地参与到对尼投资中，如能源、水电、农业、基础设施、化肥、医疗支持等各个领域。未来，尼泊尔和中国将朝着合作共赢的方向一起前进。

（作者为尼泊尔驻华大使）

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