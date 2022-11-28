吴 侃

在匈牙利布达佩斯十区的禅武文化中心，华裔少年康乐和嘉乐正在进行棍术对练。两兄弟在数尺之地进退闪让，打、挑、劈、撩、戳、扫等棍法配合步型步法，一招一式迅速勇猛、刚劲有力。这是匈牙利禅武文化中心微信视频号中记录的学员训练场景。

禅武文化中心是当地家喻户晓的武馆，建立20年来，已经有近10万人在这里学习少林功夫、现代竞技武术、太极、散打等。匈牙利禅武联盟会副会长、禅武文化中心总教练张忠武一直致力于在匈牙利传承和传播禅武文化。

张忠武自小习武，13岁时拜师嵩山少林寺第32代弟子释行鸿，多年苦练成就了一身扎实的武术功底。2003年，释行鸿在匈牙利倡议成立“禅武国际联盟”。2006年，张忠武跟随师父到意大利，任意大利禅武联盟总教练。2012年至今，他一直在匈牙利任教。

小洪拳、八极拳、少林棍、螳螂拳……匈牙利禅武文化中心每天都有功夫迷在切磋训练。张忠武细心指导，一遍遍地演示动作，一次次地纠正细节，学员亲切地称呼他为“张师父”。

“学员中华侨华人和当地人都有，年龄最小的5岁，年龄最大的70岁。”张忠武说，我们还有20多个协会和60多家武术学校分布在匈牙利各地。

这些年，张忠武培养出了100多位少林功夫教练、20多位竞技武术教练，其中有不少“洋面孔”。“早年间，匈牙利人大多是抱着好奇的心态学功夫。如今，学功夫的当地人越来越多，他们对功夫的认知也不断加深，认识到功夫不仅可以防身自卫，还能养生修德。”张忠武说。

张忠武还发现，许多匈牙利人对太极拳情有独钟，在广场公园常常能看到当地人在练太极拳，当地政要和名流也热衷于这项刚柔相济的中国传统拳术。目前，禅武文化中心每周开两节太极课，并且已经响应学员需求，计划再增加一节。

很多匈牙利民众从学习中国功夫开始，渐渐喜欢上中华文化。禅武文化中心不仅传授各门派的中国功夫，也将中国茶道、书法、舞龙舞狮等融入日常训练，还会定期举办禅武日活动，邀请功夫迷齐聚一堂交流学习。

“有礼了”“承让”……在课堂上，学员们开展对练之前，都会说敬语、行抱拳礼。习武先习德，张忠武教给弟子的第一课就是礼节和武德。

“习武者应善武而知礼，传统武艺的精髓是不仅要掌握拳法套路，更要提升内心道德修养。”张忠武说，学员中有很多华裔青少年，习武可以帮助他们学习待人接物的礼节，磨炼不怕吃苦、持之以恒的精神，养成尊师重道、坚韧勇敢的品格。

每年7月，禅武文化中心会举办夏令营，欧洲各地的华裔青少年都会来参加。“6点起床慢跑，上午学招式和身法，下午是力量训练，晚上诵读《论语》……夏令营让孩子们充分接受中华文化和武德熏陶。”张忠武说。

谈及禅武文化中心未来规划，张忠武说：“我们计划多组织一些文化活动和国际赛事，第五届禅武国际传统功夫与现代竞技武术大赛也正在筹备中，希望未来继续为禅武文化在海外‘开枝散叶’做点实事。”

（据中新社电）

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