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第十一届中国（波兰）贸易博览会在华沙圆满闭幕

2022年11月28日08:53 | 来源：人民网-国际频道
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第十一届中国（波兰）贸易博览会在华沙圆满闭幕。主办方供图
第十一届中国（波兰）贸易博览会在华沙圆满闭幕。主办方供图

人民网华沙11月27日电 （记者禹丽敏）11月26日，为期三天的第十一届中国（波兰）贸易博览会在华沙PTAK展览中心圆满闭幕。此次展会由杭州市人民政府主办，以“境内线上对口谈、境外线下实体展”的创新办展模式亮相。数百家中国外贸企业、数万件中国制造产品齐聚波兰华沙，借助米奥兰特海外展览贸易平台“走出去”，与来自波兰及周边国家的专业采购商距离接触，开拓中东欧市场，促进外贸增长。

据悉，从2012年至今，中国（波兰）贸易博览会已连续成功举办十一届，是连接中东欧贸易的重要海外平台。

此次波兰博览会汇聚民族品牌企业，数百家行业领军企业前来参展，展览面积达到7000平米。今年展会为当地采购商们带去了更多更丰富的中国产品，现场划分为家居礼品、家电电子、家具、纺织服饰、建材、灯具、五金、等十大主题展区，并首次同时采用创新的“双线融合”办展方式和展会+包机的创新行动，“展品出海、展商上线、买家到场、即时商洽”的境外自办展新模式，为中国外贸企业获取国际订单提供了新的渠道。

第十一届中国（波兰）贸易博览会在华沙圆满闭幕。主办方供图
第十一届中国（波兰）贸易博览会在华沙圆满闭幕。主办方供图
(责编：高歌、杨牧)

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