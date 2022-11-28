人民网开罗11月28日电 （记者黄培昭）埃及中华总会日前在开罗、吉萨、法尤姆三地启动名为“中国兄弟送温暖”的行动，受到当地媒体和舆论的好评。

埃及多家媒体对“中国兄弟送温暖”行动进行了详细报道。埃及中华总会筹集了30余万埃镑，购买了1500多条由在埃中国工厂生产的优质毛毯，在中埃友好协会、沙拉夫基金会、当地政府和社区等配合下，免费向部分贫困埃及民众进行发放。

报道说，埃及中华总会会长王培中驱车100多公里，前往比较偏僻的埃及农村、孤儿院和福利院，一户户、一村村地进行发放。在发放现场，王培中对埃及朋友们说：“中埃两国人民是好兄弟、好朋友、好伙伴。现在天气渐渐凉了，希望这个行动能为一些兄弟朋友们抵挡风寒，带来温暖。”在场的埃及朋友纷纷表示，“谢谢中国兄弟”“中埃友谊长存”。

此次活动引起了埃及政府、媒体和民众的强烈反响，当地主流媒体《金字塔报》派出记者，对吉萨地区活动现场进行跟踪采访，并进行了图片及文字报道。人民网记者看到，11月26日出版的《金字塔报》刊发的报道文章生动感人，对王培中大加赞赏，并配发了他在“中国兄弟送温暖”现场向当地民众发放毛毯的照片。同时，埃及其他媒体也进行了采访和相关报道，认为“中国兄弟送温暖”行动，很好诠释了兄弟般的中埃友谊，向埃及人民展现了一个可信、可爱、可敬的中国形象，中埃两国的民意更近、民心更亲了。

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