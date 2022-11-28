新华社吉大港11月27日电（记者 刘春涛）由中国交通建设股份有限公司承建、中国路桥工程有限责任公司负责实施的孟加拉国卡纳普里河底隧道——孟加拉国国父隧道项目26日举行的南线隧道竣工仪式。

这是11月26日在孟加拉国吉大港市拍摄的卡纳普里河底隧道入口处。新华社记者 刘春涛 摄

当天在线出席竣工仪式的孟总理哈西娜发表讲话，回顾了该项目获得中国援助的经历，感谢包括中方在内的所有建设者的努力。

11月26日，在孟加拉国吉大港市举行的卡纳普里河底隧道项目南线隧道竣工仪式上，孟加拉国总理哈西娜在线发表讲话。新华社发

出席仪式的中国驻孟加拉国大使李极明表示，这个隧道项目将显著优化当地交通，促进孟加拉国与邻国之间的连通性，凸显孟加拉国在区域连通及“一带一路”沿线的重要作用。

该隧道项目位于孟加拉国吉大港市卡纳普里河入海口，连接东西河岸，全长9.3公里，其中盾构隧道段为设计时速80公里的双洞四车道，长2450米，直径11.8米。本次正式竣工的为南侧隧道。

据介绍，该项目由中国进出口银行提供优惠信贷支持，项目施工期间直接创造了5000多个工作岗位，为当地培养了各类基建相关的技能人才，推动了当地经济发展。

这是南亚地区第一条水下隧道，也是中国企业在海外承建的第一条大直径水下盾构隧道。建成后，它不仅将大大改善吉大港交通条件，带动孟加拉国经济发展，还将有助于完善亚洲公路网，促进孟加拉国与周边国家的互联互通，对于落实“一带一路”倡议、建设孟中印缅经济走廊具有重要意义。

这是11月26日在孟加拉国吉大港市拍摄的卡纳普里河底隧道内景。新华社发

这是11月26日在孟加拉国吉大港市拍摄的卡纳普里河底隧道收费站。新华社发

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