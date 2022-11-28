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第二届“马达加斯加好声音”中文歌曲大赛在马首都举行

2022年11月28日08:32 | 来源：新华网
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新华社塔那那利佛11月27日电（记者 凌馨）第二届“马达加斯加好声音”中文歌曲大赛决赛26日在马达加斯加首都塔那那利佛举行。本届比赛由江西师范大学和塔那那利佛大学联合主办，塔那那利佛大学孔子学院、塔马塔夫大学孔子学院共同承办。

在当天的决赛现场，选手们盛装打扮，用动听的歌声为观众带来一场视听盛宴。最终，塔那那利佛大学孔子学院三年级中文名叫“付琳”的学生以一首《春天的芭蕾》赢得比赛特等奖。付琳在赛后告诉记者，中文是非常难学的语言，为了演绎好这首歌曲，她必须克服中文以及歌曲本身带来的双重挑战。付琳表示，她学习中文已有两年多，未来希望成为一名中文翻译，为自己家乡的发展出力。

塔那那利佛大学孔子学院中方院长陈莉娟告诉记者，马达加斯加民众能歌善舞，该国学生在学习中文时也表现出对中文歌曲特别的喜好。希望中文歌曲能架起中马文化交流的桥梁，让更多的马达加斯加青年了解中国，了解中国文化。

据主办方介绍，与首届“马达加斯加好声音”比赛相比，本届比赛吸引了更多当地年轻人参与。评委会筛选出23名选手进入决赛。

(责编：艾雯、刘叶婷)

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