新华社北京11月27日电 综合新华社驻外记者报道：伊拉克总理媒体办公室26日发表声明说，伊拉克总理穆罕默德·希亚·苏达尼当天与伊朗驻伊拉克大使穆罕默德·卡齐姆·萨迪克举行会晤，讨论了安全合作等问题。

萨迪克向苏达尼转达了伊朗总统易卜拉欣·莱希对苏达尼访问伊朗的邀请。据伊朗媒体报道，萨迪克在会见后对记者说，苏达尼将在下周访问伊朗。

伊拉克方面的声明说，双方在会晤中就双边关系、经济和投资问题等进行了讨论，强调两国有必要继续就安全问题举行会议，维护两国主权和人民利益，巩固地区安全和稳定。

另据伊朗媒体报道，伊朗驻联合国代表团日前致信联合国安理会说，伊朗此前已与伊拉克政府分享了“可靠信息”，表明“恐怖主义和分裂主义团体”利用伊拉克领土“计划、支持、组织和实施针对伊朗的恐怖主义和颠覆活动”。伊朗坚定不移地致力于通过双边机制与伊拉克解决相关问题，已与伊拉克方面举行了数轮双边磋商和谈判。

据报道，伊朗伊斯兰革命卫队近期使用导弹和无人机多次打击伊拉克北部库尔德自治区内目标。库尔德自治区官员说，伊朗行动针对流亡伊拉克的伊朗库尔德反对派组织。（参与记者：董亚雷、凡帅帅、高文成）

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