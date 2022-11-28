新华社北京11月27日电 综合新华社驻外记者报道：乌克兰首届国际粮食安全峰会26日在基辅举行，乌总统泽连斯基在会上宣布启动“乌克兰粮食”计划。俄罗斯总统新闻秘书佩斯科夫27日强调，此前俄总统普京有关不与对俄实施限价国家进行油气交易的立场保持不变。

——据乌克兰总统网站26日报道，匈牙利总统诺瓦克、波兰总理莫拉维茨基等多国政要和代表出席当天举行的乌克兰首届国际粮食安全峰会，联合国秘书长古特雷斯、欧盟委员会主席冯德莱恩、法国总统马克龙、德国总理朔尔茨等以线上方式参会。泽连斯基在会上宣布启动“乌克兰粮食”计划。泽连斯基说，乌方将通过该计划在明年春季结束前向遭受饥荒和干旱威胁的国家运送至少60船粮食，此举能帮助至少500万人免于饥饿。他还表示，乌方已通过黑海粮食走廊向40个国家运送了约1200万吨农产品。古特雷斯表示，联合国将继续支持黑海粮食外运联合协调中心工作，以保障黑海港口农产品外运协议执行。

——佩斯科夫27日在俄一档电视直播栏目中指出，如果西方对俄罗斯能源实施限价，俄将以自身利益为指导。他还强调，此前俄总统普京有关不与对俄实施限价国家进行油气交易的立场保持不变。

——乌克兰武装部队总参谋部27日在社交媒体上发文说，俄军正重新集结部队以加强对红利曼、阿夫杰耶夫卡等地的攻势。乌克兰国际文传电讯社同日援引第聂伯罗彼得罗夫斯克州工业重地克里沃伊罗格军方消息报道说，俄方当天对该市发动两轮导弹袭击，当地一处交通基础设施遭严重损毁。

——俄罗斯国防部发言人科纳申科夫27日表示，俄航空兵与火箭炮兵部队打击了乌方在赫尔松、顿涅茨克和哈尔科夫地区的6个指挥所、62个炮兵阵地和137处人员与军事装备集中区。俄方还打击了第聂伯罗彼得罗夫斯克地区一处弹药库，该弹药库存有超过100枚“海马斯”多管火箭炮炮弹和超过7000枚外国制造的大口径炮弹。

——据俄罗斯外交部网站26日消息，俄外长拉夫罗夫日前在一次采访中指出，西方国家是造成乌克兰当前局势的始作俑者。他说：“我们多年来试图说服西方同意一项平等和相互尊重的协议，并为了确保普遍安全反对北约扩大行为，但这些努力最终是徒劳的。”

——俄罗斯联邦委员会（议会上院）副主席科萨切夫26日在社交媒体上发文说，俄罗斯在乌克兰的特别军事行动不能被定性为“支持恐怖主义”。他说，根据《联合国宪章》和相关国际法，各国享有单独或集体自卫权，以免遭受武装攻击。据俄罗斯和西方媒体报道，欧洲议会日前通过一项决议，称俄罗斯为“支持恐怖主义的国家”。（参与记者：李东旭、陈浩、黄河、华迪、李铭、李奥）

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