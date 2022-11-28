人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课 人民网智慧党建体验中心
人民网>>国际

委内瑞拉政府和反对派在墨西哥签署阶段性协议

2022年11月28日06:20 | 来源：人民网－人民日报
小字号

　　新华社墨西哥城11月26日电  （记者吴昊、徐烨）委内瑞拉政府代表团与反对派代表团26日在墨西哥首都墨西哥城举行对话，双方签署了阶段性协议。

　　根据协议，双方提出了一系列社会保障措施，包括加强国民公共卫生健康体系、加强电力系统稳定、拓展食品保障项目、关注公共教育基础设施等。双方还同意成立特别委员会，共同处理被西方国家“冻结”的海外资金事宜，并由联合国和参与斡旋的挪威政府派遣工作人员进行协调与监督。

　　本次参加对话的委内瑞拉政府代表团由委全国代表大会主席豪尔赫·罗德里格斯率领，反对派代表团由前议员赫拉尔多·布莱德率领。

　　委总统马杜罗26日通过社交媒体表示，这份协议的签署为委内瑞拉开启新篇章，将继续促进国家和平与社会福利。

　　在挪威政府斡旋下，委政府与反对派曾举行过多轮对话。最近一次对话于2021年8月在墨西哥城举行，双方签署了备忘录。分析人士认为，委政府方面期待通过对话寻求美国解除对委制裁，而反对派方面则期待推动举行“自由和公正”的大选。此后因对话难以为继，委政府方面于同年10月宣布暂停对话。

　　马杜罗在2018年5月举行的总统选举中赢得连任。美国不承认此次选举结果，扶持2019年1月当选委议会主席并自封“临时总统”的瓜伊多。2019年4月瓜伊多的政治图谋失败，其在国内国际的支持率持续下降。


　　《 人民日报 》（ 2022年11月28日 14 版）
(责编：赵欣悦、牛镛)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部