新华社墨西哥城11月26日电 （记者吴昊、徐烨）委内瑞拉政府代表团与反对派代表团26日在墨西哥首都墨西哥城举行对话，双方签署了阶段性协议。

根据协议，双方提出了一系列社会保障措施，包括加强国民公共卫生健康体系、加强电力系统稳定、拓展食品保障项目、关注公共教育基础设施等。双方还同意成立特别委员会，共同处理被西方国家“冻结”的海外资金事宜，并由联合国和参与斡旋的挪威政府派遣工作人员进行协调与监督。

本次参加对话的委内瑞拉政府代表团由委全国代表大会主席豪尔赫·罗德里格斯率领，反对派代表团由前议员赫拉尔多·布莱德率领。

委总统马杜罗26日通过社交媒体表示，这份协议的签署为委内瑞拉开启新篇章，将继续促进国家和平与社会福利。

在挪威政府斡旋下，委政府与反对派曾举行过多轮对话。最近一次对话于2021年8月在墨西哥城举行，双方签署了备忘录。分析人士认为，委政府方面期待通过对话寻求美国解除对委制裁，而反对派方面则期待推动举行“自由和公正”的大选。此后因对话难以为继，委政府方面于同年10月宣布暂停对话。

马杜罗在2018年5月举行的总统选举中赢得连任。美国不承认此次选举结果，扶持2019年1月当选委议会主席并自封“临时总统”的瓜伊多。2019年4月瓜伊多的政治图谋失败，其在国内国际的支持率持续下降。

《 人民日报 》（ 2022年11月28日 14 版）

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