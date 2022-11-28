陈 新

近日，欧盟统计局发布数据显示，10月欧元区通胀率按年率计算达10.6%，再创历史新高。欧元区19个成员国中有11个通胀率达两位数，其中波罗的海三国通胀率均超20%。通胀居高不下，能源危机难解，欧洲经济正面临多重压力。

欧洲通胀高企，能源价格为首要因素。至今年10月底，欧元区能源价格年度涨幅达41.5%，位居第二的食品年度涨幅为13.1%。如果除去这两项因素，欧元区年度核心通胀率为5%，比美国低1.3个百分点。但现实情况是，欧洲整体通胀率高出美国2.9个百分点。差异化的通胀形势，凸显能源博弈下欧美国家的不同境遇。

乌克兰危机以来，欧美国家对俄罗斯实施多轮制裁，欧盟与俄罗斯的能源供求关系被打乱。一方面，为了摆脱对俄罗斯天然气供应的依赖，欧洲在全球寻找替代供应方，进行剧烈的市场多元化战略转换；另一方面，为了确保安全过冬，欧洲加大马力补充天然气储备，直接推高了全球天然气价格。天然气价格飙升又直接带动电价上涨，成为欧洲通胀的最大推手。

从影响上看，高企的通胀正进一步挤压欧元区的货币政策空间。今年3月以来，美联储试图通过激进加息等方式来扭转通胀态势，目前已连续加息6次。欧洲央行的货币政策调控比美联储滞后，目前也已加息3次。如果欧洲央行停止加息，鉴于欧元同美元的基准利率依然存在约2个百分点的利差，资金会继续从欧洲流向美国。欧盟进口商品，尤其是进口量巨大、以美元计价的关键原材料价格将变得更高，这可能进一步推升通胀水平。同时，如果欧洲央行持续加息，欧元区成员国之间国债利差会进一步拉大。对于一些负债较多的国家来说，借贷成本上升使得发生新一轮债务危机的风险加大。

高企的通胀明显抬高了欧洲的生产生活成本，干扰了企业对市场的信心，削弱了民众的消费能力，直接影响到经济复苏前景。此前，一系列指标已显示出市场情绪的下降：2022年7月，欧盟和欧元区工业生产环比分别下降1.6%和2.3%，同比分别下降0.8%和2.4%。8月，欧元区工业生产者价格同比上涨43.3%，创下历史新高。9月、10月欧元区消费者信心指数分别为-28.8、-27.6，已接近历史低点。欧盟委员会发布的2022年秋季经济预测报告认为，欧盟、欧元区和大多数成员国经济预计在今年第四季度陷入衰退，明年第一季度经济活动将继续萎缩。

当前，能源问题已明显影响欧洲经济社会。在巨大的经济压力下，欧洲实现“战略自主”的紧迫性更加凸显。促进同各国的务实合作，对欧洲走出目前的经济困境无疑具有重要意义。

（作者为中国社会科学院欧洲研究所副所长）

《 人民日报 》（ 2022年11月28日 14 版）

(责编：赵欣悦、牛镛)