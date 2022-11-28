本报记者 花 放

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工程机械是装备制造业的重要组成部分，其发展水平是衡量一个国家工业化程度的重要指标。当前，工程机械行业正向自动化、数字化、智能化加速转型。以人工智能为代表的新兴技术为工程机械行业数字化转型持续注入创新活力。

2022年德国慕尼黑国际工程机械博览会近日落幕。本届展会聚焦行业数字化和可持续发展，吸引来自全球约60个国家和地区的超过3100家参展商。约90家中国企业携“中国智造”产品和解决方案集中亮相，展示了中国在该领域的最新产品和技术，受到广泛关注。

数字赋能带来行业巨变

慕尼黑国际工程机械博览会是全球规模最大、国际影响力最强的工程、建材、矿山机械以及建筑和工程车辆及设备的专业展会，每三年举办一次，是了解和评估全球工程机械行业最新技术和前沿趋势的重要平台。展会上，不少企业推出了智能工程机械产品，数字赋能正为整个行业带来革命性变化。

在慕尼黑会展中心的户外展区，参观者在德国派利公司的3D混凝土打印技术展台前排起长队，聚精会神地观看混凝土如何被“打印”出来。该公司在2021年建造了德国第一座3D打印房屋。“3D混凝土打印技术潜力巨大，我们正全力开拓这一未来市场。”派利公司3D打印部门负责人法比安·迈尔—布勒茨向记者表示。

自动化是德国机械制造企业博世力士乐公司展台的一大主题。其中，安装在挖掘机、轮式装载机等建筑机械上的触觉防撞系统格外引人注目。该系统通过超声波对环境进行精确检测，一旦有发生碰撞的风险，将通过操纵杆上的振动，直观地向操作员发出警报。操作员根据触觉反馈的类型和强度，判断出机器与物体之间的距离，减少安全事故。

瑞典模拟器公司展示了运用虚拟仿真技术进行教学和培训的相关设备。戴上虚拟眼镜，手持操控杆，参观者可以体验驾驶吊车、起重机等大型工程机械。工作人员告诉记者，这不是游戏设备，而是通过仿真机用数学模型建造的与真实系统相似的操作控制系统。这些仿真设备为操作员营造了一个安全可控、反应迅速的“真实作业环境”，还能对装备进行更加便捷的测试。

德国联邦交通和数字化部部长福尔克·维辛在展会上强调：“建筑工程行业迈向可持续发展之路，数字化是其中的重要一步，既可以减少排放，又能通过数据管理，让施工过程更加高效。”

绿色装备助力零碳运输

促进工程机械装备绿色环保、可持续发展成为展会一大亮点。德国机械设备制造业联合会建筑机器和材料专业协会总经理约阿希姆·施密德表示，通过新技术，参展商们展示了在各自领域应对气候变化、实现碳中和的新思路。

德国利勃海尔集团首次展出了配备氢内燃机的履带式挖掘机。使用氢内燃机可以实现二氧化碳零排放，这款产品获得了本届展会气候保护领域的创新奖。同时还展出了使用氢化植物油的新一代移动式起重机，与传统柴油燃料相比，氢化植物油能减少高达90%的二氧化碳排放量。

在公路货运行业，重型长途运输拥有较大的减排空间，一些企业竞相推出环境友好型重型卡车。奔驰卡车展出了单次充电后续航里程可达500公里的纯电动长途重卡，卡车搭载的电池采用磷酸铁锂技术，使用寿命更长、可用能量更多。在输出功率约为1兆瓦的充电站充电，电池电量在30分钟内就能从20%升至80%。

最大可容纳7立方米混凝土、即使夜间施工也不会扰民，瑞典斯堪尼亚公司和中国企业中联重科合作推出的一款电动搅拌车是本届展会清洁环保领域的明星产品之一。斯堪尼亚公司混凝土机械销售与营销总监马可·波拉斯特里认为，可持续、零排放的运输对建筑行业越来越重要，这款电动搅拌车为零碳运输提供了解决方案。

中德企业深化互利合作

本届展会上，中国企业带来了众多工程机械制造方面的数字化、智能化最新产品和成果，向世界展示了“中国智造”的强大实力。

徐工集团展示了六大类近50款新产品，是历届海外展会中参展产品最多的一次。徐工集团工程机械股份有限公司副总裁刘建森向记者介绍，公司专门展出10余款针对欧洲市场开发的绿色、节能、环保新能源产品；三一重工推出了纯电动起重机、搅拌车和挖掘机等产品，包括全球首台全电池驱动的伸缩臂履带式起重机。

中联重科设立了互动体验区，打造微景观建筑，通过虚拟技术对海外大型工程项目进行三维虚拟设计和施工。中联重科海外公司相关负责人介绍，今年参展的展品中超过50%为欧洲本土化制造，全面展示了中国工程机械企业国际化融合发展和海外本土化制造的成果。

中德企业通过形式多样的平台进一步深化合作。三一重工和德国普茨迈斯特公司联合研发的一款电动搅拌车在展会首日就获得400多台的订单；徐工集团向欧洲区域30余个战略合作伙伴授牌；中联重科现场签约的订单总金额超过12亿元人民币。

众多德国企业看好中国市场潜力和两国合作前景。德国工程机械企业相关负责人介绍，其在中国销售额每年保持30%左右的增长，中国是该集团发展增速最快的国家。利勃海尔公司相关负责人那德明表示，在与中国供应商持续多年的深度互动中，公司在全球各地的工厂获得了中国制造的优质零部件，中国制造业企业也获得了良性发展，这是双赢。

德国机械设备制造协会东亚事务负责人奥利弗·瓦克表示，中国是德国机械和工程设备的主要出口市场，也是德国机械制造企业的主要海外投资目的地。德国拥有中国机械设备在欧洲主要的客户群，延续这种成功的合作关系符合两国利益，期待深化与中国企业的互利合作。

从奥地利格拉茨前来参加展会的买家马丁·格鲁贝尔告诉记者，每次参加展会都关注中国企业的新产品、新技术，中国企业在技术层面取得显著进步，特别是在新能源等领域，已经走在世界前列，期待未来欧洲生产商与中国企业展开更紧密的合作。

（本报德国慕尼黑电）

《 人民日报 》（ 2022年11月28日 14 版）

(责编：赵欣悦、牛镛)