本报记者 王 芳 荣 翌 尚凯元 张博岚

开栏的话

党的二十大报告庄严宣示：“从现在起，中国共产党的中心任务就是团结带领全国各族人民全面建成社会主义现代化强国、实现第二个百年奋斗目标，以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴。”

在新时代波澜壮阔的伟大实践中，中国共产党团结带领人民坚持和发展中国特色社会主义，推动物质文明、政治文明、精神文明、社会文明、生态文明协调发展，成功推进和拓展了中国式现代化，书写了经济快速发展和社会长期稳定两大奇迹新篇章，不断丰富和发展了人类文明新形态。

本报从今天起推出“国际社会看中国式现代化”系列报道，分享国际人士对中国式现代化的看法与认识，反映中国式现代化推动人类文明进步、促进人类共同发展的世界意义。

“中国14亿多人口实现现代化将是人类发展史上前所未有的大事。”“中国将坚定不移走和平发展道路，坚定不移深化改革、扩大开放，坚定不移以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴。”

党的二十大胜利召开后，中国特色大国外交踏上新征程。11月14日至19日，习近平主席应邀赴印度尼西亚巴厘岛出席二十国集团（G20）领导人第十七次峰会、赴泰国曼谷出席亚太经合组织（APEC）第二十九次领导人非正式会议并对泰国进行访问。习近平主席此访在双多边场合系统、深入、精辟阐释党的二十大精神，讲述中国式现代化、中国与世界合作共赢的故事，传递出中国一如既往推动世界和平与发展、深化对外开放与合作的强劲信号。

初心砥柱天地间，人间正道开新篇。国际社会称赞，中国式现代化是中国共产党人的伟大创举，是对人类文明进步的重大贡献，丰富和发展了世界现代化的理论和实践，为人类和平与发展事业贡献了中国智慧、中国方案。

“这将是人类发展史上真正的奇迹”

国内生产总值从53.9万亿元升至114.4万亿元；经济总量占世界经济的比重达18.5%，提高7.2个百分点；制造业规模、外汇储备稳居世界第一；基础研究经费从499亿元增加到1817亿元；长征系列运载火箭实施发射240余次……一串串数字，标注着新时代十年伟大变革的坚实步伐，体现出中国共产党带领中国人民成功推进和拓展了中国式现代化。

“在中国这片美丽而广袤的土地上，我亲眼见证中国人民的活力，亲身体验中国基础设施建设的成熟，真切感受各个城市的对外开放程度。”摩洛哥驻华大使阿齐兹·梅库阿尔感慨，中国取得今天的发展成就绝非偶然，“这是一个艰巨的过程，需要领导者有清晰的思路，制定周密的规划并使之得到有效执行”。

五级书记抓扶贫，全党动员齐攻坚，现行标准下9899万农村贫困人口全部脱贫，创造人类减贫史上的奇迹；高效统筹疫情防控和经济社会发展，取得重大积极成果……中国特色社会主义制度彰显强大治理效能。安哥拉《国家报》在一篇解析“中国特色社会主义为什么能成功”的文章中指出：“中国共产党的领导作用，体现在‘集中力量办大事’，体现在总揽全局、同向发力的效率。”

迄今为止，全球完成工业化的发达国家和地区人口总和不超过10亿人。中国14亿多人口要整体迈入现代化社会，规模超过现有发达国家总和，将彻底改写现代化的世界版图。“这将是人类发展史上真正的奇迹。”柬埔寨亚洲愿景研究院研究员通孟戴维对中国式现代化的光明前景充满期待。

“我看到了一个国家高效的治理体系是如何运作，如何倾听人民声音并努力实现人民愿望的。”乌兹别克斯坦《人民言论报》副总编辑肯扎耶夫在中共二十大现场听会后如是表示。

中国式现代化为人类实现现代化提供了新的选择，是世界现代化理论的重大丰富和发展。它破除了“现代化就是西方化”的历史迷思，给世界上那些既希望加快发展又希望保持自身独立性的国家和民族以极大的启示和鼓舞。

“许多国家都在关注中国，借鉴中国的成功经验。”赞比亚社会主义党主席弗雷德·蒙贝说，中国取得的巨大成功使赞比亚等发展中国家深受鼓舞，更加看清了发展方向和奋斗目标。

“中国共产党从人民中走来，始终坚持人民至上”

沿着北京中轴线向北，在奥林匹克森林公园周边，中国共产党历史展览馆、国家体育场、中国科技馆、中国非物质文化遗产馆等建筑，汇聚成一个新的文化集群地。历史、体育、科技、文化、生态等主题在此相汇，从一个视角表达着中国式现代化的生动图景。

党的二十大报告深刻阐明中国式现代化五个方面的中国特色：人口规模巨大的现代化、全体人民共同富裕的现代化、物质文明和精神文明相协调的现代化、人与自然和谐共生的现代化、走和平发展道路的现代化。报告还提出了中国式现代化9个方面本质要求和前进道路上必须牢牢把握的5项重大原则。

巴西瓦加斯基金会教授埃万德罗·卡瓦略指出，中国式现代化坚持以人民为中心，以此解决现代化进程中所面临的各种问题。英国著名学者马丁·雅克表示：“中共二十大为我们提供了更加丰富的新思维脉络。”

在这场现代化征程中，人民是最坚实的依托、最强大的底气。“坚持以人民为中心的发展思想”“增进民生福祉，提高人民生活品质”“站稳人民立场、把握人民愿望、尊重人民创造、集中人民智慧”……哈萨克斯坦中国贸易促进协会会长哈纳特·拜赛克注意到，“人民”是中共二十大报告中的高频词之一，“中国共产党从人民中走来，始终坚持人民至上。”参加中共二十大采访报道的乌干达《新视野》杂志记者纳尔逊说，中国式现代化赋予人民主人翁地位，让所有人都感到有责任参与到国家的发展建设中去。

治国之道，富民为始。奋斗者的脚步永不停歇。在完成脱贫攻坚、全面建成小康社会的伟大历史任务之后，中国共产党提出一系列新的奋斗目标。坚持把实现人民对美好生活的向往作为现代化建设的出发点和落脚点，着力维护和促进社会公平正义，着力促进全体人民共同富裕，坚决防止两极分化……中国式现代化将在更高水平上做大“蛋糕”、分好“蛋糕”，将更加自觉主动地解决地区差距、城乡差距和收入差距问题，扎实推进共同富裕，让现代化建设成果更多更公平惠及全体人民。

巴西《论坛》杂志网站的文章表示：“消除绝对贫困并不是结束，而是这个东方大国发展新阶段的开始。”南非约翰内斯堡大学非洲—中国研究中心主任戴维·蒙亚埃认为：“共同富裕就是要为14亿多人口中的每个人创造条件，让他们在自己的领域有所成就，并为中国的发展作出有意义的贡献。”

在这场现代化征程中，高质量发展是首要任务。从加快建设制造强国、质量强国、航天强国、交通强国、网络强国、数字中国，到建成教育强国、科技强国、人才强国、文化强国、体育强国、健康中国，国际社会关注到中共二十大报告把发展质量摆在更突出的位置，不仅在经济领域，在社会、文化、生态等各领域都体现了高质量发展的要求。

日本庆应大学名誉教授大西广认为，从改革开放之初的“经济增长”到如今的“高质量发展”，中国共产党能够与时俱进，不断制定出符合中国国情和时代发展要求的政策规划。英国东亚委员会秘书长麦启安表示，中国在应对环境和气候问题方面的政策明显展现出综合性和协调性，这在全世界都“表现突出”。巴西圣保罗州立大学哲学与科学学院教授路易斯·保利诺赞叹，中国坚定不移推动高质量发展，迈向现代化强国的道路更加清晰、步伐更加坚定。

“中国式现代化发展惠及全球”

“在这个地球上，平均每分钟有价值7300多万元人民币的货物在中国和世界其他国家之间吞吐；平均每天有40多列火车在中国与欧洲国家的约200个城市间穿梭；从门类齐全的‘世界工厂’到商机无限的‘世界市场’，中国式现代化发展惠及全球。”法国《欧洲时报》文章如是描述中国与世界的联通互动。

新时代十年，是中国与世界关系实现历史性跨越的十年，也是中国为国际社会作出历史性贡献的十年。

构建人类命运共同体从国别到地区、从双边到多边，在各领域、各方向都取得了实质性进展，为破解全球性问题提供重要的思想资源。共建“一带一路”书写出许许多多合作共赢的精彩故事，成为深受欢迎的国际公共产品和国际合作平台。全球发展倡议和全球安全倡议为维护世界和平、促进共同发展注入新的动力……

“‘一带一路’倡议像是把水源引入沙漠，把移动的沙丘变为绿洲，让世界更为开放。”叙利亚驻华大使穆·哈桑内·哈达姆强调，共建“一带一路”是世界经济活动史上当之无愧的里程碑。

咖啡产业是东帝汶的经贸支柱产业之一。近年来，中方积极助力东帝汶企业拓展中国市场。在中国国际进口博览会上，中方为参展的最不发达国家企业提供一系列支持，包括免费提供展位等。东帝汶企业连年参展，其咖啡产品已成为中国市场上的“网红”商品。东帝汶总理鲁瓦克表示，中国坚持扩大对外开放惠及世界，全球发展倡议和全球安全倡议“为应对全人类共同挑战、跨越发展鸿沟、破解全球安全困境贡献了中国方案，给发展中国家带来希望”。

累计派出5万多人次参加联合国维和行动，成为联合国第二大会费国和维和摊款国；向34个国家派出抗疫医疗专家组，向120多个国家和国际组织提供超过22亿剂新冠疫苗……在中国身上，世界看到了“大国的样子”。埃塞俄比亚亚的斯亚贝巴大学教授科斯坦蒂诺斯表示，中国的国际影响力、感召力、塑造力显著提升，中国将在国际舞台上发挥更大作用，“这将提振世界的信心，为全球经济复苏发展注入动力”。

高举和平、发展、合作、共赢旗帜，超越扩张掠夺、“国强必霸”的陈旧逻辑，中国式现代化道路创造了人类文明新形态。津巴布韦《先驱报》的文章认为，中国的快速发展给世界以深刻启示，那就是一个国家可以通过和平发展而不是发动战争来实现现代化与繁荣。

从共享发展机遇到分享发展经验，从聚焦中国经济到研究中国治理，国际社会将目光越来越多地投向中国式现代化的世界意义。

在德国，第七十四届法兰克福书展上，《习近平谈治国理政》《之江新语》《摆脱贫困》《习近平谈“一带一路”》《习近平讲故事》等多语种版本著作，吸引着众多外国读者。席勒研究所创始人兼主席黑尔佳·策普·拉鲁什认为，各国读者通过这些著作可以透彻了解中国经验，认识到“走在正确的发展道路上，就会拥有经济腾飞和社会和谐稳定的未来”。

在白俄罗斯，“新时代中国的非凡十年”图片展开幕式上，白国民会议代表院副主席米茨克维奇感叹：“中国如今选择的道路不仅将决定本国的发展，并将在很大程度上影响整个世界。”

在南非，学者研究发现，大数据、物联网、跨境电商、遥感技术等正成为非中合作的“新热词”“新亮点”。蒙亚埃称赞中国式现代化道路是“人类社会发展的一项创举”，“中国式现代化探寻出一条更加公平的发展道路，中国的发展经验对世界特别是非洲国家和其他发展中国家持续产生深远影响”。

当前，人类社会面临前所未有的挑战，世界又一次站在历史的十字路口，何去何从取决于各国人民的抉择。“中共二十大报告充分表明，中国将坚定站在历史正确的一边、站在人类文明进步的一边。”哈萨克斯坦《实业报》总编辑谢里克·科尔茹姆巴耶夫感慨：“在复杂多变的国际环境下，中共二十大给世界注入了强大的稳定预期。”

世界好，中国才能好；中国好，世界才更好。一个不断走向现代化的中国，必将为世界提供更多机遇，为国际合作注入更强动力，为全人类进步作出更大贡献！

《 人民日报 》（ 2022年11月28日 03 版）

(责编：赵欣悦、牛镛)