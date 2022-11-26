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中国电动车企业助力越南推广电动摩托车

2022年11月26日14:24 | 来源：人民网-国际频道
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人民网曼谷11月26日电 （记者赵益普）当地时间11月26日上午，联合国环境规划署电摩试点项目扩大启动仪式在越南首都河内举行，拉开了越南采用电动摩托车替代燃油摩托车的序幕。本次活动由越南交通运输技术大学主办，联合国环境规划署和中国电动车企业台铃集团参与。台铃将为越南电摩替代燃油摩的、推广电摩计划提供车辆。

联合国环境规划署可持续出行小组项目副主管郑妍珠当天表示，自2018年成为联合国环境规划署电动出行项目合作伙伴后，台铃陆续在肯尼亚、菲律宾等100多个国家推行电动出行试点项目，有效支持了联合国改善空气质量、减缓气候变化的工作。越南有大量燃油摩托车，尤其是外卖摩的，电摩在越南有很大推广空间。

越南交通运输技术大学校长武玉谦表示，电摩等新能源交通工具逐步替代燃油交通工具，是全球出行方式的演变趋势，越南需要大力推广新能源交通工具。

越南全国交通安全委员会办公室主任陈友明认为，用电摩替换河内大量的燃油外卖摩的，让越南民众逐步认识、接受电摩，是越南推广电摩的重要第一步。中国有大量电动摩托车，新能源交通工具在中国十分普及，中国经验值得越南学习。

2022年以来，台铃集团与中国“一带一路”环境技术交流与转移中心（深圳）围绕“一带一路”沿线国家开展电摩试点推广活动达成战略合作关系。中心副主任王树堂表示，本次在越南的推广活动，将提升“一带一路”沿线国家产能合作和投资绿色化水平，助力政府、国际机构、企业之间的环境管理交流。

(责编：艾雯、杨牧)

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