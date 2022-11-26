新华社德国汉堡11月25日电 综述：中德人士期待加强中欧气候合作

新华社记者杜哲宇 张毅荣

德国港口城市汉堡正举办2022年“中国时代”活动，今年活动聚焦全球气候变化这一主题。多名中德人士一致表示，气候变化是全球性挑战，期待加强中欧气候合作。

11月23日，在德国汉堡“中国时代”活动研讨会上，汉堡市市长彼得·辰切尔发言。新华社记者 杜哲宇 摄

2022年“中国时代”活动于23日至27日举行。汉堡市市长彼得·辰切尔在活动开幕式上表示，今年活动聚焦全球气候变化，因为它至关重要，欧中需要在这个问题上进行合作。此次活动提供了就此深入探讨的机会。

辰切尔说，尽管当前时代充满挑战，世界变得更加复杂，但有一点是明确的：在全球应对气候变化方面，欧中不是竞争者，而是成败与共的伙伴。

中国驻汉堡总领事丛武在致辞中说，本届“中国时代”关注“气候变化”主题，攸关人类命运，切中时代脉搏。十年来，中国绿色低碳转型取得显著成效，已宣布碳达峰碳中和目标，将用世界历史上最短时间完成全球最高碳排放强度降幅。中方愿与各方携手，更有效应对气候变化挑战，保护共同地球家园。

汉堡科学院院长莫吉卜·拉蒂夫在活动研讨会上表示，合作是应对气候变化的重中之重，尤其是科学合作，通过合作带来能源、交通、城市建设等方面的创新，才能更好地应对气候变化。合作符合欧盟和中国的利益。

香港科技大学环境研究所首席发展顾问陆恭蕙在发言中表示，如果想在气候合作方面有所作为，就要放弃零和博弈的想法，开展更多样化、更积极的对话，尊重对方，求同存异，共同前进。在应对气候变化方面，城市与城市间有很大合作空间，比如缔结友好城市的上海和汉堡，都是港口城市，航运业发达，而国际航运也有脱碳的时间表和目标，双方可以在这个领域展开合作。

广州开发区海德堡离岸创新中心主任丹尼埃尔·弗雷里希斯对记者表示，欧中在气候与环境保护领域能够实现优势互补，“中国新的基础设施、技术、商业模式和系统可以直接投入使用，德、欧可从中国各个领域的实践项目中学习，更快找到实用、有效和先进的解决方案。另一方面，中国也能学习德、欧过去几十年在环境保护，特别是水和土壤保护方面的经验，从中获益，更快实现自己的气候和环保目标。”

“中国时代”活动始于2006年，由汉堡市政府主办，旨在通过各类文化活动促进德中民众交流。除研讨会外，今年活动还包括展览、音乐会等。

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