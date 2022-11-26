新华社东京11月25日电（记者钱铮）日本宇宙航空研究开发机构25日说，现役宇航员古川聪担任总负责人的科研项目涉嫌捏造和篡改数据问题。

日本宇宙航空研究开发机构当天发布的调查报告显示，这一科研项目旨在评估人们在模拟太空居住环境下的心理压力。自2016年以来，该机构载人航天技术部门展开了这项研究，由古川聪担任总负责人。

报告说，研究人员并未确认评价方法是否科学合理，篡改了多处研究数据，还捏造了并不存在的数据，并存在计算错误、结果未填写等多个问题。

古川聪现年58岁，原是东京大学医学系毕业的一名外科医生，后被日本宇宙航空研究开发机构招募为宇航员。他曾于2011年前往国际空间站执行长期考察任务，在国际空间站工作近半年。按计划，古川聪将于2023年再赴国际空间站执行长期任务。

日本宇宙航空研究开发机构理事佐佐木宏25日在记者会上表示，古川聪虽未直接参与造假，但负有管理监督责任。该机构将对古川聪给予适当处分，但这不会影响其2023年飞行计划。

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