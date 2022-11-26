新华社柏林11月25日电（记者李超）德国总理朔尔茨25日在柏林同到访的法国总理博尔内签署双边团结声明，强调两国需在能源领域紧密合作，在能源安全方面彼此提供支持。

声明说，为减少对俄罗斯能源的依赖，法国10月中旬以来向德国输送的天然气每天高达100吉瓦时，双方还将于明年一季度围绕天然气供应机制签署合作协议。同时，为确保法国今年冬天的电力供应，德国承诺尽最大可能保障两国电网互联，并将德国剩余核电站淘汰时间推迟至明年4月，以便为法国电力市场提供额外的供给。

声明说，德法两国尊重彼此对电力供给结构的技术路线选择，将在发展氢能基础设施等领域加强合作，并重申了实现气候中和的决心。

朔尔茨当天同博尔内共同出席记者会时表示，除能源政策外，德国和法国还希望在许多其他欧洲问题上共同寻求突破，德法关系非常亲密，两国将继续深化双边关系。

近期，德法两国在能源危机等议题上出现分歧，德国此前宣布的价值2000亿欧元的能源补贴计划引起法方不满，法国总统马克龙认为该计划可能“扭曲”欧洲市场。

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