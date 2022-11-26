□ 李嘉宝

据英国《金融时报》报道，英国政府日前以“国家安全”为由，要求中企闻泰科技的全资子公司——安世半导体出售被其收购的英国纽波特晶圆厂至少86%的股份。英国商务大臣格兰特·沙普斯宣称，中方控制公司存在“与技术和知识产权有关的风险”，“可能会损害英国的能力”。

据路透社报道，安世半导体对所谓“国家安全”问题进行了驳斥，称之前两次安全评估均未发现英方口中的“风险”。安世半导体英国分公司总经理托尼·凡尔赛还在一份声明中呼吁推翻这项错误的撤资令，保护纽波特晶圆厂500多个工作岗位。

扯出“国家安全”旗号打压中国企业，英国的类似操作不止一次。今年7月，英国以“国家安全”为由，禁止一家中企从英国收购与视觉传感技术相关的知识产权。2020年7月，英国还紧随美国对华为的制裁令，决定对华为5G设备和服务进行限制。英国牛津研究院调查显示，限制华为这样的关键设备供应商进入英国5G基础设施建设市场，将导致未来10年英国相关网络部署成本提高9%—29%。

拿不出确凿证据甚至屡屡被“打脸”，英方某些人还要一意孤行泛化“国家安全”概念、滥用国家力量，干扰中国企业在英国的正常投资合作，其背后原因至少有三——

一是强烈的科技焦虑感。随着中国科技竞争力的不断提升和一些新锐企业的涌现，一些英政客和产业界人士出现“心态失衡”，试图通过打压中企挽救自身不断下滑的竞争力，为本国企业赢得更多市场铺路。

二是错误的对华认知。英国部分反华政客戴着有色眼镜看待中国发展，试图通过抹黑中企给中国“泼脏水”，以毒化英国社会和产业界的对华认知，趁机为自己赚取政治资本。

三是被美国的霸凌政策“带了节奏”。今年6月，《华尔街日报》披露，在英国决定对安世半导体收购案进行审查之前，美国驻英大使馆的一名外交官对英方进行了游说。英国前国家网络安全中心负责人曾爆料称，2019年英国政府决定同华为开展合作后，美国曾派官员赴英，“向英方代表咆哮5个小时”，迫使英国改变政策。英国前商务大臣凯布尔也曾公开表示，英国政府禁止使用华为5G设备和服务的决定是迫于美国的压力。

英方该好好权衡，以莫须有的“风险”为借口，采用政治手段打压别国企业，对自身来说究竟是利大还是弊大？

当前，受新冠肺炎疫情和“脱欧”等多重因素影响，英国经济前景黯淡，通胀率飙升，失业率高企。英国政府打压中国企业的种种行径，严重违背了市场经济原则和国际贸易规则，损害了自身信誉和国际形象，更向国际投资者释放出错误信号，让外界对英国自诩的公开透明营商环境产生怀疑，对英国经济复苏发展有百弊而无一利。有公司近日就指出，英国政府对安世半导体的决定说明，“英国已经向商业关闭了大门”。

就中英经贸关系而言，中英经济高度互补，两国合作的本质是互利共赢。2021年，中国是英国第三大贸易伙伴，中英双向直接投资存量达478亿美元，尤其是中国对英投资增长246%，成为双边经贸合作的新亮点。在英中企与当地社会深度融合，认真履行社会责任，为当地直接或间接创造了大量工作机会。两国企业间相互投资属于正常商业行为，为两国人民带来实实在在的好处，不应被政治化或人为干扰。英国《金融时报》近日刊文称，“缺乏与中国打交道的能力，本身就是对国家安全的威胁”，呼吁政府加强与中国对话，减少“实施被误导的贸易和外交政策的风险”。

面对经济全球化深入发展的历史大势、直面当下经济复苏的多重挑战，英国该如何实现“全球英国”的发展目标？是筑起“小院高墙”，还是坚持开放融通？是时候想清楚了。

(责编：袁勃、胡永秋)