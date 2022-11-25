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“第二届中非未来领袖对话”线上举行

2022年11月25日21:49 | 来源：新华网
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　　新华社内罗毕11月25日电（记者朱绍斌）由中国人民对外友好协会主办、山东省人民对外友好协会承办的“第二届中非未来领袖对话”25日以线上形式举行，旨在进一步促进中非青年交流合作，加深彼此友谊。

　　本次对话以“贡献青春力量 开创人类更加美好的未来”为主题，围绕三个议题展开，即“青年视角：构建人类命运共同体的文化基因”“青年愿景：中国式现代化的世界意义”以及“青年行动：落实全球发展倡议的生动实践”。来自中国和非洲35国的青年代表近300人出席此次线上活动。

　　中国人民对外友好协会副会长姜江在致辞中表示，历史和现实充分证明，中非关系不是一天发展起来的，而是双方人民几十年携手并肩、一步一个脚印走出来的。中非关系能够经受住国际风云变幻考验，已经形成“责任共担、合作共赢、幸福共享、文化共兴、安全共筑、和谐共生”的中非命运共同体。他说，中非青年是中非友好的未来，希望中非青年接过中非友谊的接力棒，进一步加强交流合作，增进相互了解。

　　塞内加尔驻华大使锡拉致辞说，世界的未来取决于青年一代，因此需要对青年进行赋能。在青年人才培养方面，中国有太多丰富经验值得非洲国家学习借鉴。

　　在此次对话中，中非青年代表围绕中非传统文化、减贫扶贫经验、乡村振兴、援非医疗等话题及实践案例进行分享，并表示愿意以实际行动继续传承和弘扬中非传统友谊，为构建新时代中非命运共同体贡献青春力量。

(责编：刘洁妍、杨牧)

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