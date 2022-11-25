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蒙古国宗巴彦—杭吉铁路建成通车

2022年11月25日19:57 | 来源：人民网-国际频道
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人民网乌兰巴托11月25日电（记者霍文）据蒙古国政府官网发布消息，在“新复兴政策”框架内，该国东戈壁省宗巴彦—杭吉226.9公里铁路线历时8个月建成通车，为未来蒙中两国开辟又一条铁路运输新通道奠定基础。

据悉，该铁路线通车运营后，年进出口货物能力将增加2000万吨，铁路运输总量增长65%，与国际市场的距离缩短242公里，节省了运输时间和成本。通过该条新铁路通道，蒙古国可运输出口奥尤陶勒盖铜精矿和塔旺陶勒盖煤炭等产品。

2022年11月25日，奥云额尔登总理在杭吉口岸铁路通车仪式致辞。图片来源：蒙古国政府官网

蒙古国总理奥云额尔登在通车仪式上表示，如果以今天这样的速度建设铁路，不久的将来，蒙古国经济能力将有望达到100万亿图格里克（1元人民币约合470图格里克），人均GDP将超过1万美元，国民生活质量将大幅提高。

仪式后，奥云额尔登考察了边境口岸中蒙铁路连接段和货运站。该条铁路杭吉口岸修建了宽轨和标轨两条线路，为蒙方杭吉与中方满都拉口岸直接用标轨对接创造了条件。

今年9月，蒙古国首条重载铁路塔旺陶勒盖煤矿(TT矿)至嘎舒苏海图口岸233.6公里铁路线建成通车。蒙中嘎舒苏海图—甘其毛都铁路口岸将成为继扎门乌德—二连浩特口岸后，连接蒙中两国的第二条铁路运输新通道。

(责编：刘洁妍、杨牧)

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