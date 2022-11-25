2022中日韩名记者对话会现场。人民网记者 张武军摄

人民网北京11月25日电 （记者贾文婷、梁军、吴三叶、张丽娅）25日上午，以“践行媒体责任 助力民心相通”为主题的2022中日韩名记者对话会在北京以线下线上相结合的方式举行。对话会由人民日报社主办。来自中国、日本、韩国27家主流媒体的代表及外交部、国际组织的嘉宾近60人参加对话会，围绕“交流互鉴 夯实民心相通基础”“继往开来 齐筑文化共通之桥”等两个议题展开了讨论交流。

人民日报社总编辑于绍良致辞表示，中日韩三国媒体人要为东亚共同体的建设作出应有的贡献。全面报道，做民众沟通的促进者；增进交流，做青年成长的支持者；加强合作，做文化认同的守护者。人民日报社愿与日本、韩国主流媒体同行进一步加强交流合作，一起讲好故事，一起开拓事业，一起为提高中日韩三国人民共同福祉而不懈努力。

外交部亚洲司邓伟参赞致辞表示，中日韩名记者对话会已成为招牌项目，为三国媒体交流合作更添真心和实意。希望三国媒体讲好三国友好合作故事，传播地区正能量，弘扬包容共生、求同存异、各美其美、美美与共的东方文化理念。

中日韩合作秘书处秘书长欧渤芊致辞表示，希望主流媒体能够承担起媒体社会责任，站在舆论的前沿，努力减少误解偏见，助力民心相通。用理性客观的态度引导舆论，用平衡精准的笔触讲述真实的世界，用严谨负责任的态度寻求解决问题的方案。

日本《朝日新闻》执行董事、总编辑宫田喜好致辞表示，三国在文化、历史上都有诸多共同点，对话会是三国媒体交流各自经验和见解、共同探索生存之道的良机。

韩国《中央日报》总编辑李夏庆致辞表示，各国主流媒体应该负责任地进行报道，成为民心相通的桥梁，为东北亚地区继续注入活力。

人民日报社副总编辑方江山主持对话会并作总结发言。

今年是中韩建交30周年和中日邦交正常化50周年。中日韩名记者对话会活动由人民日报社首先倡议并主办，先后于2011年9月、2015年9月、2018年5月和2019年12月主办四届对话会活动。

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