参会人员合影。喀土穆大学孔子学院供图

人民网喀土穆11月25日电 （记者苏航）23日，第七届苏丹汉语教学研讨会暨本土汉语教师培训会在喀土穆大学举行。喀土穆大学孔子学院中方院长吴昊、巴哈利学院院长喀里德·默罕默德博士，喀土穆大学中文系主任诺瑞丁博士、哈桑博士，以及孔子学院、喀土穆大学、卡拉里大学、巴哈利学院师生共计60余人参加了会议。

本次会议由喀土穆大学孔子学院和苏丹汉语教学联盟主办，由喀土穆大学中文系、卡拉里大学中文系、巴哈利学院中文系协办，分为汉语教学研讨会和本土教师培训会两部分。

研讨会上，中方教师范玮、任爽、黄俭分别就《初级读写教学中的文化音素教学》《国际中文教学个人经验分享》《苏丹中文教学遇到的问题及可能性应对策略》三个专题进行了分享；培训会上，中方教师周新宸、戚莉娜分别就《HSK中高级词汇学习方法讲解》《拼音方案之zh、ch、sh、r》进行示范教学，本土教师二龙、开心分别进行了公开课讲授。会议现场气氛热烈，每位教师的讲演都赢得了现场师生的阵阵掌声，师生们就讲授内容及平时自身教学、学习中遇到的问题与讲演教师进行交流讨论、答疑解惑。

吴昊院长在总结发言中表示，中苏教师要多开展交流讨论，相互学习、互相借鉴，取长补短、共同成长。苏丹本土教师作为苏丹中文教学和中国文化推广的重要力量，在今后必将会发挥愈来愈重要的作用。希望与会教师把培训过程中得到的收获切实运用到日常教学当中，不断改善和提升自身教学能力和水平，更好地惠及广大苏丹中文学习者，为苏丹中文教学和中苏两国文化交流做出更加卓越的贡献！

喀土穆大学中文系哈桑博士表示，自汉语教学联盟成立以来，苏丹的中文教学迈上了一个新台阶。在教学过程中，我们也要加强对优秀中国传统文化的输出，帮助学生和老师们更好地了解中国文化，从而提高学生们学习的兴趣。感谢喀土穆大学孔子学院与苏丹汉语教学联盟组织的本次研讨会，希望各位老师能够在此次培训中充实自己，提升自己。

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