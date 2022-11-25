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中国海军长沙舰起航赴孟加拉国参加“国际阅舰式”

2022年11月25日19:13 | 来源：新华网
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　　新华社三亚11月25日电（黎云、邬兴羽）应孟加拉国海军邀请，经中央军委批准，南部战区海军某驱逐舰支队长沙舰25日下午解缆起航，赴孟参加“国际阅舰式”。

　　孟加拉国将于近期举行纪念“国父”谢赫·穆吉布·拉赫曼诞辰100周年和孟独立50周年活动，中国海军将派代表团于12月上旬赴孟出席庆祝活动，长沙舰参加同期举行的“国际阅舰式”。

　　任务指挥员、长沙舰政委邹琰表示，赴孟参加“国际阅舰式”，旨在巩固中孟两国两军传统友谊，深化两国海军务实交流合作，展示中国海军和平之师、文明之师、威武之师良好形象。全舰官兵将以昂扬的精神状态和专业的军事素养，向世界各国海军传递和平与友谊，展示中国海军的新时代风貌。

　　阅舰式也叫海上阅兵、观舰式，对内可以作为国家元首对海军力量的检阅，对外作为一项国家级的外事活动，用于接待贵宾、展示实力，分为检阅式和分列式两种。近年来，中国海军先后派遣郑州舰、滨州舰、芜湖舰、太原舰等赴海外参加“国际阅舰式”。2019年4月23日，中国海军在黄海海域举行庆祝人民海军成立70周年海上阅兵活动，来自13个国家的18艘外军舰艇参加。

　　长沙舰是我国自行研制设计生产的新型导弹驱逐舰。

(责编：刘洁妍、杨牧)

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