新华社布鲁塞尔11月24日电 （国际观察）欧盟设限“气价”难解能源困局

新华社记者林浩 康逸 潘革平

欧盟能源部长24日在布鲁塞尔举行特别会议，未能就此前欧盟委员会提议的天然气限价机制达成一致，将于12月中上旬再次讨论这一引发广泛争议的机制。

乌克兰危机升级后，受能源供应紧张影响，欧洲多地天然气价格屡创新高，加剧通胀压力，加重民生负担。观察人士认为，欧盟试图通过对天然气实施限价缓解能源困境，但这一政策难以有效抑制天然气价格，无法从根本上解决欧盟面临的能源困境，欧盟成员国之间难以弥合的分歧也令其“难产”。

限价意图：预防极端价格

欧盟委员会22日提议，从明年1月起实施一项天然气限价机制。一旦欧洲市场天然气价格波动满足预先设定的条件，该机制将启动并把天然气价格上限设在每兆瓦时275欧元。

根据提议，作为欧洲天然气基准价格的荷兰所有权转让中心（TTF）天然气期货价格连续两周超过每兆瓦时275欧元，并且TTF天然气价格和全球液化天然气价格之间的价差连续十个交易日达到或超过58欧元，该价格上限将会启动。欧盟委员会负责能源事务的委员卡德丽·西姆松表示，上述条件将确保在TTF天然气价格不再反映市场基本面时进行干预。

欧洲天然气价格近两年来多次明显上涨。去年夏季，欧盟各国努力赶在寒冷季节来临之前增加天然气库存，导致气价飙升。欧盟官员和媒体均将去年8月出现的极端价格作为价格上限参考依据。

数据显示，去年8月，欧洲天然气价格曾上涨至每兆瓦时275欧元以上，但未能连续两周保持在这一水平之上。西姆松说，当月欧洲天然气价格从每兆瓦时220欧元飙升至近320欧元，远高于当时全球液化天然气价格水平。

西姆松解释，干预市场会带来风险，限价政策是一种权衡，欧盟委员会因此提出设置较高的触发条件。如果天然气供应安全、市场稳定等受到威胁，欧盟委员会可立即暂停该机制。

限价效果：难起抑制实效

有市场分析人士指出，目前设置的价格上限比预期更高，可能达不到实效，反而影响能源市场运作。哥伦布咨询公司能源高级经理尼古拉斯·戈德堡认为，该价格上限“并不能阻止欧洲天然气价格过快上涨”。西姆松也坦言，限价不是降低价格的“灵丹妙药”，而是旨在引导市场预期。

目前，TTF天然气价格保持在每兆瓦时120欧元左右。欧洲智库布鲁盖尔研究所研究员西莫内·塔利亚佩特拉认为，欧盟设置的天然气价格上限“是个笑话”，即使在今年天然气供应最短缺的时候，也未能满足触发条件。该价格上限起不到任何作用，反而会严重损害对欧盟处理能源危机的信心。

挪威斯塔万格大学石油经济学教授彼得·奥斯蒙森表示，设置价格上限将削弱欧盟作为天然气买家的地位，影响供给方对欧盟长期稳定供应天然气的意愿。

欧洲能源交易所协会表示，对天然气限价可能导致场外交易增多，此类交易不在价格上限适用范围内，很难追踪，可能对欧洲能源市场供应和金融稳定构成重大风险。即使是短期干预也会产生严重、意外的后果，损害市场信心，可能会对欧洲能源市场造成不可逆转的损害。

限价难点：内部分歧难解

对于是否引入天然气价格上限机制，欧盟国家近几个月争执不停。比利时、希腊、意大利和波兰等国强烈要求实施限价，认为这将帮助居民和企业缓解价格上涨冲击；德国、荷兰等国则认为此举可能导致欧盟更难获得天然气。

会议当天，有成员国支持价格设限，但认为启动该机制的条件过于苛刻；也有成员国对其可能造成的供应安全影响表示关切，呼吁采取更多保障措施。欧盟轮值主席国捷克工业和贸易部长约瑟夫·西克拉表示，欧盟能源部长对此存在非常不同的看法，需要开展进一步工作。

比利时根特大学能源研究员乔安妮斯·拉韦纳认为，设置天然气价格上限纯粹是政治工具，是欧盟平衡不同成员国意见的折中政策，难有作为。

布鲁盖尔研究所高级研究员乔治·扎克曼表示，由于欧盟成员国利益诉求、财政实力、受能源危机影响程度各不相同，因此分歧难以弥合。欧盟应该放弃限价的想法，转向更有效和透明地解决欧盟内部能源市场公平竞争问题。

(责编：于洋、崔越)