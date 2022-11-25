人民网讯 马拉维政府宣布，全国霍乱疫情严重，已经导致290多人死亡，确诊病例达到9447例。

马拉维卫生部长昆比泽·奇蓬达24日表示，目前霍乱疫情仍在全国迅速蔓延，自今年3月暴发疫情以来，已导致292人死亡，确诊病例增加到9447例。他指出，大多数死亡病例是因为感染者在患病后期才到医疗机构接受治疗，错过了最佳治疗时间，目前患者死亡率为3.1%，而3月份时为2%。

据阿联酋《海湾报》网站24日报道，霍乱主要通过水和食物污染传播，位于非洲东南部的内陆国家马拉维大多数死亡病例发生在马拉维湖附近的四个社区和该国第二大城市布兰太尔。为应对疫情，马拉维政府建立了很多治疗营地，其中大多数是临时帐篷，由于感染者增加太快且多，这给基本药物和设备不足的马拉维医疗保健系统带来了巨大压力。

据报道，马拉维的雨季是从每年的11月至第二年的4月，马拉维卫生工作者担心最糟糕的情况尚未到来，因为目前的感染病例是在雨季开始之前发现的。报道说，马拉维通过世界卫生组织已经接种了290万剂疫苗，第二阶段霍乱疫苗接种工作现在还没有开始，马拉维政府正密切关注疫情形势，努力采取切实行动尽快遏制疫情蔓延。（安国章）

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