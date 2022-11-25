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西班牙专家：美元走强加剧西班牙通胀压力

2022年11月25日11:08 | 来源：新华网
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　　新华社马德里11月24日电（记者胡加齐 谢宇智）在美联储激进加息外溢效应等因素影响下，欧元区通胀率持续走高。西班牙经济学专家日前接受新华社记者采访时表示，美联储加息导致美元升值、欧元贬值，进一步助推西班牙通胀，加剧民生负担。

　　欧盟统计局最新统计数据显示，欧元区能源和食品价格持续飙升，10月通胀率按年率计算达10.7%，再创历史新高。19个成员国中有11个通胀率达两位数，西班牙通胀率为7.3%。

　　面对通胀压力，西班牙政府已颁布多项措施减少民生冲击，包括为居民提供交通和汽油补贴、降低电费增值税等。

　　西班牙IE大学经济学教授盖尔·阿拉德认为，美联储加息导致美元升值、欧元贬值，西班牙进口货物更加昂贵，物价进一步上涨。加之欧洲央行被迫跟随美联储加息，银行利率升高，造成房贷者“弃房断供”等社会民生问题。

　　阿拉德认为，西班牙经济面临能源危机和严重通胀，民众可支配收入日渐减少。同时，西班牙在拉丁美洲国家有大量投资，其中一些高外债国家如果因美联储激进加息而爆发债务危机，也会对西班牙造成影响。

　　西班牙巴塞罗那大学经济学教授蒙特塞拉特·纪廉指出，欧洲央行希望通过加息抑制消费者需求，这是“一项标准的经济政策”。他预测，欧洲央行未来还会加息。

　　美联储本月2日结束货币政策会议后宣布加息75个基点。这是美联储今年连续第六次加息，也是连续第四次加息75个基点。今年以来，美联储已累计加息375个基点，欧洲央行已累计加息200个基点。

(责编：于洋、崔越)

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