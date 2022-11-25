人民网华盛顿11月24日电 （记者李志伟）世界银行前经济学家姆旺吉·瓦吉拉近日向记者表示，中国经济持续发展，将为世界经济带来更多活力。中国站在经济全球化的历史正确一边，并致力于推动全球发展合作。他相信中国高质量发展前景广阔，将为人民创造高品质生活，也将给全球经济复苏带来更多信心与机遇。

瓦吉拉表示，在中国共产党的领导下，中国进行改革开放，中国经济实现了飞速发展。现在中国向着下一个目标迈进：推动高质量发展，为所有人民创造高品质生活。

“对全世界许多国家来说，这种飞速发展也让中国经济变得至关重要。”瓦吉拉表示，在中共二十大报告中，人们看到中国将坚持深化改革开放。世界可以预见，未来中国经济将出现新的发展转变。中国在航天、人工智能等尖端科技方面不断实现突破并加快应用，科技创新将有力推动中国经济新的发展，实现高质量发展。

“中国正引领全球经济发展。”瓦吉拉说，“中国引领全球经济发展的新角色也伴随着新的责任。在这个新角色中，中国将以多种方式影响全球经济，推动基于多边主义、公平正义的国际贸易体系。”

中国持续成为世界经济的引擎，中国经济实现高质量发展，将具有深远的全球意义。瓦吉拉认为，世界各国将受益于中国经济高质量发展成果。随着中国产业链优化升级，中国将向世界提供更多高端制造业产品。同时，中国与亚洲、拉丁美洲国家之间的伙伴关系也将更加密切，为这些地区带来更多的投资与贸易。

更为重要的是，全球发展倡议也让世界各国、特别是发展中国家的人们对美好生活和未来拥有更多的信心与向往。瓦吉拉表示，中国已连续13年保持非洲最大贸易伙伴国地位，这得益于中国与非洲国家之间签署了许许多多合作共赢的协议。在“一带一路”倡议框架下，非洲建设了许多新的基础设施项目，“让非洲人对发展拥有了前所未有的信心”，这些基础设施建设将有助于非洲工业化进程。

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