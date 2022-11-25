人民网华盛顿11月24日电 （记者李志伟）近日，国际货币基金组织（IMF）中国代表团副团长康仲植接受记者采访时表示，过去十年，中国在结构性改革方面取得了稳步进展，未来中国能够在中期实现高质量的增长。

近年来，人民币在国际贸易、外汇储备、全球外汇交易、投融资中的使用更加广泛，更加受欢迎。今年5月，国际货币基金组织执董会完成了5年一次的特别提款权（SDR）定值审查，人民币权重保持第三位，并将人民币权重由10.92%上调至12.28%。康仲植表示，国际货币基金组织定值审查SDR篮子五种货币的权重，以了解它们在国际贸易、国际金融中的使用情况。调整后的SDR篮子货币权重反映了一系列经济因素，包括货币在贸易结算中的使用、它们作为全球央行持有的储备货币的重要性，以及它们在国际银行业中发挥的作用。

中国扩大高水平对外开放，推动外贸外资平稳发展。中国利用外资稳居发展中国家首位，对外直接投资位居世界首位。中国继续保持对外资强劲“引力”。康仲植表示，过去十年，中国在结构性改革方面取得了稳步进展。例如，中国向外国投资者开放金融业，实施外资准入负面清单。中国加强了知识产权保护以提高市场竞争力，深化户籍制度改革，促进了劳动力流动性，并改善了资源配置。

现在，中国已经成为世界第二大经济体、制造业第一大国、第一大货物贸易国。康仲植表示，过去几十年的显著增长，使中国成为世界上最大的经济体之一。中国在亚洲拥有强大的贸易联系，并与其他大陆的大宗商品出口国与全球主要生产中心建立了紧密联系。

如今，中国经济发展不仅表现为规模的持续增长，更表现在质量的稳步提升和结构的不断优化上。中国经济从高速增长阶段转向高质量发展阶段。康仲植表示，通过一系列正确的政策，中国能够在中期实现高质量的增长。高质量增长的一个关键方面与气候有关，而中国在全球应对气候变化中发挥着重要作用。中国已经提交了其最新的减排承诺，提高国家自主贡献（NDC）力度，二氧化碳排放力争于2030年前达到峰值，努力争取2060年前实现碳中和。

康仲植表示，为了实现这些目标，中国需要实施一系列气候政策。为电力部门推出全国碳排放交易系统是一个良好的开端，该系统还可以变得更加有效。同样重要的是，中国朝着高质量、可持续和平衡增长方向的持续改革，有助于降低碳排放。从投资拉动型增长转向消费拉动型增长，支持服务业和高科技行业的扩张，将降低经济增长的能源需求和碳强度。

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