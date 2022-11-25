新华社北京11月24日电 综合新华社驻外记者报道：美国国防部23日宣布价值4亿美元对乌克兰额外安全援助。这是2021年8月以来总统拜登第26次动用由总统支配的资金直接批准对乌援助。俄罗斯安全会议副主席梅德韦杰夫同一天表示，指望俄潜力耗尽是“徒劳的”，俄武器供应充足。

——据美国国防部23日公布的信息，本轮对乌额外安全援助包括配备热成像瞄准镜的重机枪、高速反雷达导弹、高机动性多用途轮式车辆等。国防部数据显示，拜登政府执政以来，美国向乌克兰承诺的安全援助总额已超过197亿美元。

——梅德韦杰夫23日在社交媒体上表示，敌人继续仔细“计算”俄军的武器发射数量和库存，但指望俄潜力耗尽是“徒劳的”，俄武器供应充足。

——据乌克兰总统网站24日报道，在针对23日俄罗斯发动的新一轮大规模导弹袭击召开的联合国安理会紧急会议上，乌总统泽连斯基发表视频讲话说，俄方袭击造成数千万乌民众停水、停电、停暖，希望国际社会和联合国对此作出回应。

——俄罗斯副外长里亚布科夫24日表示，俄方正在尽最大努力尽快解决扎波罗热核电站安全问题。他说，俄方正在就扎波罗热核电站核安保和在其周边建立安全区等问题与国际原子能机构进行密切磋商，双方代表23日还在土耳其伊斯坦布尔就相关问题举行了会晤。

——俄罗斯国防部发言人科纳申科夫24日表示，俄军23日对乌克兰军事指挥控制系统及相关能源设施进行大规模打击，导致乌军的外国武器、军事装备和弹药的铁路运输中断。

——俄罗斯工业家和企业家联合会化肥生产和市场委员会主席马泽平23日在向总统普京进行工作汇报时表示，受制裁影响，俄多家化肥企业有超过40万吨化肥产品滞留在欧洲港口。阻碍俄化肥向国际市场供应的主要问题是船只租用、保险和货款支付。

——泽连斯基22日在社交媒体发文说，乌方当天收到欧盟一笔25亿欧元的宏观金融援助。据乌克兰财政部官网22日消息，自2月24日以来，欧盟共计向乌克兰提供了67亿欧元的宏观金融援助。

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