本报记者 管克江 任皓宇

在巨幅玻璃幕墙前，卡塔尔埃米尔塔米姆拿起一小块光伏板“积木”，拼装在一个专设的光伏台上。彩灯闪烁，象征着卡塔尔首座光伏电站阿尔卡萨电站正式投入运营。

阿尔卡萨电站位于卡塔尔首都多哈以西约80公里的荒漠中，占地10平方公里，约相当于1400个标准足球场，装机容量800兆瓦。这是卡塔尔第一座非化石燃料电站，也是迄今为止世界上第三大单体光伏发电项目。作为卡塔尔推进“2030国家愿景”建设的重点项目，电站利用该地区得天独厚的光热资源发电，每年可提供约18亿千瓦时清洁电能，将满足卡塔尔峰值电力需求的10%，同时每年可减排二氧化碳约90万吨。

玻璃幕墙外，一排排光伏面板连绵起伏，在阳光下微微泛着蓝光。随着轻微的响动，它们“听”到命令，整齐划一地仰起了“头”，原本倾斜度很大的面板缓缓变了一个角度。电站承建方中国电建集团贵州工程有限公司总经理王远辉介绍，电站共使用了180万块光伏组件。其中，光伏板配备跟踪系统，能根据阳光的照射自动调节最佳角度。双面组件还能最大限度利用地面反射光发电。

在投产仪式上，卡塔尔能源事务国务大臣卡比高度评价该项目对减少碳排放的贡献，强调电站并网后将以极具竞争力的电价为卡塔尔提供能源支持。他说，通过电能来源多样化提高能源利用效率，既能增加可再生能源利用比重，也有利于推动国家经济多元化发展，还将有力支撑卡塔尔举办碳中和世界杯的承诺。

荒漠里，气温长期高达50摄氏度，沙尘暴频发。自2020年8月开工至今年10月投运，中国企业克服种种困难，推进项目建设。王远辉说，项目大量聘用外籍员工，并对他们进行技能培训，让他们广泛参与从设计、采购到财务、质量等方面工作。卡塔尔接下来还将建设多个光伏电站，目标是到2035年全国光伏装机容量达到5吉瓦。在阿尔卡萨电站工作过的员工，已经成了企业争抢的“香饽饽”。

中国电建集团国际工程有限公司董事长季晓勇表示，阿尔卡萨电站项目是第三方市场合作、国际产能合作的典范。项目开发商来自卡塔尔、日本和法国，EPC（设计—采购—施工）承包商是由中国电建集团作为母公司和其所属的子公司组成的联营体。电站设计、咨询、设备供应商等来自数十个国家。项目分包商的构成也充分体现了“整合全球资源”：主要设备来自中国，升压站设备来自20多个国家及地区，光伏区和升压站施工分包给卡塔尔当地公司。

中阿改革发展研究中心执行主任王广大表示，卡塔尔等阿拉伯国家多处于日照充足地带，发展光伏能源条件优越。中国同阿拉伯国家致力于打造互惠互利、长期友好的中阿能源战略合作关系，中阿深化清洁能源合作具有巨大潜力。阿尔卡萨电站是中阿清洁能源合作的最新成果。

《 人民日报 》（ 2022年11月25日 07 版）

(责编：袁勃、胡永秋)