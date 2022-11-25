本报记者 颜 欢 赵益普

当地时间11月17日下午，国家主席习近平应邀在曼谷举行的亚太经合组织工商领导人峰会上发表题为《坚守初心 共促发展 开启亚太合作新篇章》书面演讲，强调中国将坚定不移推动构建亚太命运共同体，为亚太稳定繁荣作出更多贡献。

当前，亚太地区局势总体稳定，区域合作不断取得进展，和平发展、合作共赢是主流。同时，世界进入新的动荡变革期，地缘政治紧张与经济格局演变叠加，冲击亚太地区发展环境和合作架构。面对时代挑战，习近平主席总结历史经验教训，重温亚太合作初心，强调走和平发展之路、走开放包容之路、走和衷共济之路，为亚太地区未来发展指引方向。

走和平发展之路，亚太发展才有坚实基础

历史昭示我们，阵营对抗解决不了问题，偏见只会带来灾难。正是因为摆脱了冷战阴霾，亚太地区特别是中小经济体步入奔向现代化的快车道，“亚太奇迹”才应运而生。亚太地区不是谁的后花园，不应该成为大国角斗场。

经验弥足珍贵，初心需要坚守。中国主张，各方要遵循联合国宪章的宗旨和原则，树立共同、综合、合作、可持续的安全观，共同反对冷战思维和阵营对抗，搭建亚太安全架构，为亚太经济发展和长治久安创造条件。只有这样，才能筑牢和平发展的根基。

中国深知和平的宝贵，始终奉行独立自主的和平外交政策，坚持走和平发展道路，从未主动挑起过一场战争，从未侵略过别国一寸土地，从来不搞代理人战争，不参加或组建任何军事集团，是唯一一个将“坚持和平发展道路”载入宪法的国家。中国始终坚定维护以联合国为核心的国际体系和以国际法为基础的国际秩序，践行真正的多边主义，成为维护联合国权威和国际秩序稳定的中流砥柱。

多年来，中国为维护世界和平和地区稳定贡献自己的智慧与力量。上海合作组织持续开展联合反恐演习，严厉打击“三股势力”、毒品走私、网络和跨国有组织犯罪，有效应对数据安全、生物安全、外空安全等非传统安全挑战；亚洲相互协作与信任措施会议机制不断发展壮大，围绕热点问题、安全等各领域合作加强政策协调，推动建立地区安全合作与对话机制。东盟—中国（10+1）、东盟与中日韩（10+3）、东亚峰会及东盟地区论坛等合作机制持续深化，清迈倡议多边化的可用性和有效性不断提升，区域金融安全网不断完善……

APEC工商咨询理事会秘书处执行主任安东尼奥·巴西利奥表示，走和平发展之路，亚太发展才有坚实基础。构建亚太安全框架需要遵循联合国宪章宗旨和原则，坚持共同、综合、合作、可持续的安全观，反对阵营对抗，促进团结合作。“亚太区域范围广、各经济体差异大，易受地缘政治影响。为保障持续发展、维护发展成果，必须首先筑牢安全根基。”

新加坡学者马凯硕表示，中国提出的安全观对保持地区长远稳定“非常有利”。吉尔吉斯斯坦前总统奥通巴耶娃说，习近平主席倡导的一系列重要安全倡议和主张，“为人类的未来指明了前进方向”。

各国共同发展才是真发展

曼谷街头，泰国传统竹编器皿“插隆”化身2022年亚太经合组织会议会标，红、绿、蓝3种颜色交织的竹条之间有21个开口，象征亚太经合组织21个经济体之间紧密合作，向世界传递着亚太携手同行、共创未来的美好愿望。

中方坚持以人民为中心的发展理念，注重在经济发展中保障民生，照顾弱势群体诉求，解决收入差距问题，培育包容性发展环境。习近平主席向国际社会阐释中国式现代化丰富内涵，宣示以自身发展更好维护世界和平与发展的坚定决心——

“我们将以中国式现代化推动人类整体进步，以中国新发展为世界带来新机遇，为动荡的世界提供更多稳定性和确定性。”

“中国将坚持和平发展、开放发展、共赢发展，做全球发展的参与者、推动者，同各国一起实现共同发展。”

互利共赢的成果实实在在，这是亚太经济体与中国开展合作的普遍感受。在中菲友谊农场，94岁高龄的马尼亚戈在6公顷的农田里全部种上中国杂交水稻，每公顷产量从原来的三四吨提升到了近11吨；在秘鲁国家应急指挥中心，中国提供的高科技设备正守护着千万家庭的安全，帮助秘鲁提升了灾害应急管理水平；在泰国尖竹汶府，果农诗拉朋自豪地表示，自家榴莲九成以上都会销往中国，需求量还在逐年递增……

秘鲁萨维亚能源公司首席执行官吉列尔莫·费雷罗斯表示，推动亚太地区互联互通和共同发展，必须坚持以人民为中心的发展理念，“这是实现共同繁荣和增进人民福祉的必由之路”。

泰国皇家理工大学科创文化学院院长元德说，发展是亚太人民共同的心愿，一个坚持开放包容、互利共赢的中国给亚太地区带来了发展机遇，中国式现代化为亚太乃至全球发展中国家走向繁荣富强带来重要启迪。

哥伦比亚国际法专家莉娜·露娜领悟到中国倡导普惠发展的深层逻辑：世界繁荣稳定不可能建立在贫者愈贫、富者愈富的基础之上，各国共同发展才是真发展，“中国正助力其他国家实现可持续发展”。

为亚太和全球发展繁荣带来新机遇

中国致力于同世界特别是亚太分享发展机遇，培育亚太共同发展的繁荣之花，为亚太经济合作长远发展注入强劲动力。当下，世界之变、时代之变、历史之变需要国际社会共同应对。中国提出，新形势下，我们要汲取历史经验和教训，因应时代挑战，坚定推进亚太区域经济一体化，共同开拓发展新局面，构建亚太命运共同体。

当地时间11月16日晚，习近平主席在巴厘岛同印度尼西亚总统佐科举行会谈。两国元首共同见证签署加强全面战略伙伴关系行动计划（2022—2026）、共建“一带一路”合作规划以及经贸合作、数字经济、职业教育、药用植物等领域合作文件；双方发表《中华人民共和国和印度尼西亚共和国联合声明》。

当地时间11月19日中午，习近平主席在曼谷总理府同泰国总理巴育举行会谈。双方宣布，构建更为稳定、更加繁荣、更可持续的中泰命运共同体。两国领导人共同见证签署《中泰战略性合作共同行动计划（2022—2026）》《中泰共同推进“一带一路”建设的合作规划》以及经贸投资、电子商务、科技创新领域合作文件；双方发表了《中泰关于构建更为稳定、更加繁荣、更可持续命运共同体的联合声明》。

大道之行，天下为公。中国致力于推动构建人类命运共同体，提出共建“一带一路”倡议、全球发展倡议、全球安全倡议等，为人类向何处去贡献了中国方案，也为和平与发展事业注入了新动力。

中方宣布考虑明年举办第三届“一带一路”国际合作高峰论坛。泰国泰中“一带一路”研究中心主任威伦·披差翁帕迪表示，明年是共建“一带一路”倡议提出10周年，习近平主席宣布的消息令人期待。相信高质量共建“一带一路”必将在泰国及其他东南亚国家继续开花结果。

中国人民最希望看到的是和平稳定。走和平发展道路是根据中国人民根本利益作出的战略抉择。我们坚定站在历史正确的一边，高举和平、发展、合作、共赢旗帜，在坚定维护世界和平与发展中谋求自身发展，又以自身发展更好维护世界和平与发展。

21世纪是亚太世纪。建设和平稳定、共同富裕、清洁美丽、守望相助的亚太，是亚太各成员的共同利益所在。中国愿同所有国家在相互尊重、平等互利的基础上和平共处、共同发展，坚定不移推动构建亚太命运共同体，为亚太稳定繁荣作出更多贡献。

《 人民日报 》（ 2022年11月25日 02 版）

(责编：袁勃、胡永秋)