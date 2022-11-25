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中国-匈牙利地方合作机制第三次会议成功举办

2022年11月25日04:57 | 来源：新华网
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　　新华社布达佩斯11月24日电（记者陈浩）中国-匈牙利地方合作机制第三次会议暨中匈跨境撮合对接会24日以线上线下结合的方式成功举办。

　　中国驻匈牙利大使馆公使衔经济商务参赞刘波在视频致辞中表示，今年前三季度，中匈双边贸易额达116.8亿美元，继续保持增长势头。在投资合作领域，匈牙利已成为中国企业在欧洲投资的首选之地。

　　中国郑州市、三门峡市，以及匈牙利丘尔戈市、索尔诺克市、森特什市的市长或副市长在会上分别推介各自城市概况、投资营商环境和产业发展机遇。跨境撮合对接环节中，8家中匈企业进行路演推介，匈方20家企业与10家来自中国河南省的企业精准对接，涵盖日化、信息和通信技术、食品等行业。

　　此次会议由中国驻匈牙利大使馆经商处、匈牙利出口促进局、河南省人民政府外事办公室、河南省商务厅、中国建设银行联合举办。活动全程在建行跨境智能撮合平台直播，近百家企业线上观看。

　　中国-匈牙利地方合作机制2020年11月正式启动，旨在聚焦两国关联度较高、合作前景较大的相关产业，推动产业所在城市以经贸对接交流合作为契机，以城市对城市、企业对企业的沟通方式开展交流活动。

(责编：胡永秋、袁勃)

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