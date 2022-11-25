新华社北京11月24日电（记者高敬）记者从24日召开的中日韩三国环境科学研究院（所）长会议第19次会议上了解到，围绕大气污染和气候变化协同治理等，三方将促进持续深入合作，为国家环境政策制定提供建议，助力绿色低碳发展。

中国环境科学研究院院长李海生表示，中国大气污染防治取得的成效离不开科技力量的支撑。在支撑大气污染防治方面，国家大气污染防治攻关联合中心创新“1+X”科技攻关模式，实施“空天地立体观测网—智慧决策平台—区域会商机制—一市一策跟踪研究”，成功实施大气重污染成因与治理攻关项目，以科技助力打赢蓝天保卫战。

日本国立环境研究所所长木本昌秀赞赏中国在大气污染治理方面所做的努力，表示中国的大气污染治理措施非常有效，并且把大气污染防治和温室气体减排协同起来。

韩国国立环境科学院院长金东镇表示，大气环境质量是中日韩三方共同关心的重大环境问题，中国的科研成果在大气污染治理中发挥了积极作用，使中国成功改善大气环境质量，也为东北亚环境质量改善作出了重大贡献。

本次会议以视频方式召开，由中国环境科学研究院主办。三方就气候变化、大气污染治理、水环境治理、环境健康等问题进行了充分讨论。中日韩三国环境科学研究院（所）长会议机制自2004年由中方倡议建立以来，对东北亚地区可持续发展起到积极推动作用，为区域环境合作树立了成功典范。

(责编：胡永秋、袁勃)