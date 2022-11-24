“外交部发言人办公室”消息，在11月24日外交部例行记者会上，澎湃新闻记者提问：我们注意到，近日美中公共事务协会和美国乒乓球协会在纽约举办了纪念中美“乒乓外交”50周年纪念活动。我们也看到中国驻美大使秦刚访问了犹他州的学校。中美元首巴厘岛会晤后，中美人文交流是否出现了一些“回暖”？

毛宁：中美人文交流十分重要，要鼓励扩大两国各领域人员交往，这是中美两国元首在巴厘岛会晤时达成的重要共识。我注意到曾参与中美“乒乓外交”的美国运动员在活动中表示，希望人文交流和民间往来继续为两国关系发展增添正能量。犹他州杨百翰大学艺术团团员也表示，与中国和中国人民之间不断延续的友谊已成为生命中最珍贵的部分，无论世界发生什么，无论中美关系遇到什么情况，人们总会记得爱和友谊。这份诚挚的情谊确实令人动容。

中美历史文化、社会制度、发展道路不同，但这不是两国人民相互信任、构筑友谊的障碍，更不是中美关系发展的障碍。中方愿同美方一道努力，落实好两国元首巴厘岛会晤达成的重要共识，促进人文交流和民间往来，为两国关系健康稳定发展筑牢民意基础。

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