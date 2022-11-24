人民网曼谷11月24日电 （记者刘慧）泰国M6&M81城际高速公路收费站PPP项目，是泰国交通部基础设施投资战略行动计划和财政部PPP快速通道计划中的旗舰项目之一。2021年11月，中国中铁二局与泰国STECON公司签约参建该工程的土建EPC项目，带着70余载风雨兼程积累的筑路经验，进入泰国市场。

“中国标准值得信赖”

泰国靠海而生，首都曼谷几乎都是冲积形成的沙性地质，每年都在以约10cm的速度下沉。长期以来，结构物主要靠桩基支撑。打桩，就成为了软基处理保证结构物不沉降的主要工艺。

“软基处理常分为两种，一种是打桩，另一种是超挖换填。在国内我们早已经积累了更为丰富的施工工艺和方式应对各种复杂地质，超挖换填的标准化施工程度很高。EPC合作模式下，我们有义务进一步推广安全稳妥、质量可控、成本更低的中国标准。”中方项目经理李强说。

在M81-Bang Yai砂路堤试验段，项目部稳稳上演着中国标准的超挖换填，“三区段、四阶段、八流程”确保着施工效率的有效提升，“先粗平、再精平、后碾压”的碾压方式规避着常见的压路机无脑跟随平地机行走。在打桩施工方面，试验段同样提供着中国式改良工艺：挤土效应大，严格坚守顺序、速度、垂直度等控制性指标，规避着常见的过早停压、再压时产生强大阻力而难以沉桩的问题，保证了软基混凝土预制桩检测全部一次性合格。

“中国标准值得信赖！”STECON公司副总裁巴瑟称赞道，充分肯定着中国企业的主动作为。而中国标准的推广，也将有利于项目降本增效，助推中泰企业合作共赢。

“中国制造受到欢迎”

“抗压强度”于高速公路试验检测领域，就是评判工程质量合格与否的权威数据。由于泰国目前使用的抗压试模和抗压强度的表示方法有多种，容易产生混淆，为方便检测数据的统一，中铁二局在参建之初就推动了中国标准的渗透，即：统一使用150×150×150mm的立方体抗压试模和压强单位MPa作为该项目的混凝土强度表示方法。

受聘于项目试验室的泰国员工昆查理，曾在泰国公路局试验室工作过很长一段时间。受聘之初，他按照泰国传统强烈推崇读盘式压力试验机运用于抗压试验。中方试验室主任谢成昌实地考察和多方了解，感受到这种压力机存在操作费力、精度低、不能保存数据等缺点。“尝试一下中国制造吧！”谢成昌将昆查理带到了国内高速公路抗压强度试验常用的YE-2000C型压力试验机面前。

在进行混凝土配合比28天抗压强度试验中，谢成昌将其中一个混凝土试块放在YE-2000C型压力机抗压台座上，对中、启动、送油、试块破碎、回油，整个操作过程在2分钟之内就完成了，抗压数据随即就打印了出来。而读盘式压力机最快都需要8分钟才能完成。精度高、操作简便、能保存和快速打印检测数据……中国制造的压力试验机的优势快速呈现，工作效率大为提高。

在一旁观看的昆查理紧皱的眉头舒展开来，脸上露出了微笑。“在泰国公路局工作期间，一直运用传统的试验检测设备和方法，从来没有觉得什么不好。没想到中国伙伴推荐的机器一下子就让自己的试验检测水平有了极大提高”。深受触动的查昆理主动担当了中国制造的推广者，面对心存抵触的其他泰籍员工，他详细地解说，并带头启动了多轮体验式教学。

在建设过程中，数显式土壤液塑限联合测定仪、电动击实仪等一大批中国制造进入泰国合作企业和泰籍员工的视野。“只要利于项目建设有效推进，大家都很愿意尝试。中国制造受到欢迎。”昆查理说。

“非常感谢中国师傅教会我技术”

利用BIM技术参与平面图布置的设计和讨论，通过模型动画演示形象生动地向监理展示主营地设计细节……“第一次用BIM技术辅助实际施工，我的心情无比激动！”坤侬说。

坤侬毕业于泰国知名的玛哈沙拉堪大学土木工程专业，2022年一毕业就加入了中铁二局筑路队伍。大学期间，他热衷于钻研工程建模软件，但是一直没有机会实践。幸运的是，他遇到了中铁二局BIM技能大赛亚军、项目商务经理张志强。

为了帮助坤侬更快地将理论转化为实践，张志强为他量身定制了一套“1+17”BIM正向设计的规划，以既有的项目营地BIM参与图纸正向设计为基础，带领徒弟反复实景体验、效果图纠偏，进而逐个解析17个收费站土石方图纸，以BIM正向设计为强有力支撑，引导泰国监理加速图纸审批，逐步学习如何将信息化、数字化带入到施工生产的各个环节。

“非常感谢中国师傅教会我技术！”坤侬每天在工作之余还主动对项目上对BIM感兴趣的泰籍工程师进行教学培训。“我好期待收费站开通的那一天，我能够将BIM技术在项目中的应用形成一个系统的教学手册，指导更多泰国学子，让泰国的建筑市场和现代化信息技术充分融合起来”。

从2021年11月签约进驻以来，中国中铁二局按照合同约定相继完成了勘查任务、设计任务、编制审定了土建施工组织方案，为有序推动土建施工奠定了坚实基础。M6和M81两个主营地已提前于2022年3月修建完成并交付使用，17个站点已经全部打开工作面。中泰合作拉近了中泰企业、中泰员工之间的距离，共同推动泰国旗舰高速公路建设。

(责编：刘洁妍、杨牧)