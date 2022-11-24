新华社第比利斯11月24日电（记者李铭）埃里温消息：集体安全条约组织（集安组织）理事会会议23日在亚美尼亚首都埃里温落幕。俄罗斯总统普京呼吁进一步扩大集安组织成员国之间军事技术合作，支持为集安组织维和部队配备现代化武器和特种装备。

据亚美尼亚通讯社23日报道，本次会议由亚美尼亚总理帕什尼扬主持，普京、哈萨克斯坦总统托卡耶夫、白俄罗斯总统卢卡申科、塔吉克斯坦总统拉赫蒙、吉尔吉斯斯坦总统扎帕罗夫以及集安组织秘书长扎斯参会。与会领导人就扩大成员国之间安全合作以及国际和地区问题交换意见。

普京在发言中呼吁集安组织成员国就阿富汗问题进行密切协调，联合打击恐怖主义、极端主义和与毒品有关的犯罪威胁。

会议决定，白俄罗斯担任集安组织2023年轮值主席国，哈萨克斯坦前总理塔斯马加姆别托夫担任集安组织秘书长。

集安组织成立于2002年5月，由1992年签署的独联体集体安全条约演变而来，目前有俄罗斯、白俄罗斯、哈萨克斯坦、塔吉克斯坦、亚美尼亚、吉尔吉斯斯坦6个成员国。

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